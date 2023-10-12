三利空 南亞科Q3虧更多

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南亞科（2408）第三季營收77.36億元、季增10.1％，但因閒置產能損失，所得稅增加及記憶體價跌等三大因素，導致單季稅後虧損25.05億元，每股虧損0.81元，較上半年虧損擴大；南亞科總經理李培瑛指出，第四季虧損則有機會縮小，因為需求端改善，且價格更趨穩定。

南亞科11日舉行法說會，單季每股虧損0.81元，連三季呈現虧損狀況，若加上上半年虧損，南亞科累計前三季每股虧損1.6元。

DRAM市況慘淡，拖累業績表現，不過，李培瑛認為，DRAM景氣已經壞很久，目前市場呈現築底狀況，預期再差機率不大。李培瑛也強調，DDR5報價已經改善，主流產品DDR4仍在議價之中，他預期，DDR3、DDR4報價會有小幅度調漲。

目前DRAM各家業者開始增加DDR5與高頻寬記憶體（HBM）產品供給，將有助於DDR4庫存去化，業者普遍預期第四季將比第三季市況好轉。

南亞科2023年第三季資本支出為24億元，2023年資本支出計畫約為150億元，其中，生產設備資本支出約占5成資本支出。李培瑛表示，2024年該公司進行製程轉換，會有資本支出，但至目前為止，手上淨現金有500多億元，因此，沒有資金籌措計畫。

至於在南亞科先進製程進度部分，第二代1B奈米級製程16Gb DDR5產品依原先進度試產中，預計2024年驗證，第三季至第四季放量。