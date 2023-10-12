展店效應 超商雙雄9月績昂

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超商雙雄9月與前三季營收

超商雙雄統一超（2912）、全家（5903）在持續展店，與受惠開學季及中秋連假效應帶動下，9月營收均創同期新高、歷史單月第三高佳績。統一超前三季合併營收2,355.9億元，全家前三季合併營收741.26億元，雙雙創下同期新高紀錄。

統一超業績成長動能除台灣7-ELEVEN持續展店，截至今年9月底總店數達6,806家，較去年同期淨增加236店，轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一速達（黑貓宅急便）、統一生活（康是美）等業績表現亦相當亮眼，挹注整體營收成長。

統一超分析，台灣7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT生態圈，有效帶動9月單月交易金額持續創高、年增逾1成。鮮食在聯名、開學季、搭機旅遊潮、在地產銷履歷等話題帶動相關類別業績成長1～2成；冰品市場與咖啡茶飲串聯OPEN POINT行動隨時取服務，亦帶動類別業績整體成長超過2成。

而開學季、中秋連假返鄉與出遊人潮，也帶動相關類別業績成長，其中3C手機換機潮帶動類別業績狂增9倍，且仁德、東山、關廟等休息站商場，業績成長逾1成。統一超指出，展望10月，有雙十連假、雙十網購、萬聖節與換季食飲等需求，可望持續添新動能。

全家9月營收84.8億元、年增11.37％，創同期新高、單月第三高；前三季營收741.26億元，年增10.31％，成長動能來自中秋預購與冰品飲料的拉抬，其中泛鮮食類產品業績成長更超過25％，會員人數突破1,700萬大關，整體經營績效亮眼。

全家指出，截至9月底全台總店舖數已達4,205家，泛鮮食持續扮演推升業績火車頭的角色，各品類與子品牌皆全面成長，加上9月攜手悠遊卡迎開學通勤潮，獨家開賣與續購TPASS通勤月票方案，均帶動新會員加入。10月除雙十連假，季節交替溫度商機明顯，全家樂觀將再驅動整體業績動能。