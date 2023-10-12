觀光餐飲股 前九月營收真香

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觀光餐飲股9月營收

餐飲族群受惠中秋連假帶動聚餐商機，加上展店拓點或併購效應，瓦城（2729）、漢來美食（1268）、亞洲藏壽司（2754）、乾杯（1269）、橘焱胡同（2761）等9月業績報喜。晶華（2707）與雲品（2748）飯店業者除中秋連假帶動餐飲與國旅訂房，加上國際休旅與商旅客人回流利多加持，9月業績亦創高。

展望後市，第四季有雙十國慶連假，季末並有耶誕、跨年等節慶帶動聚餐商機，加上企業尾牙與外會旺季到來，持續展店的連鎖餐飲集團與有餐飲與住宿兩大營運引擎的觀光飯店，營收逐月成長可期。

瓦城自結9月營收4.45億元、年增22.24％，連續六個月營收創同期新高。第三季營收15.1億元，創單季新高，年增20.66％。瓦城旗下時時香、瓦城、大心等品牌都有新店開業，加全台百貨商場周年慶與企業尾牙旺季起跑，第四季成長可期。

漢來美食第三季營收12億元，季增7.74％、年增15.43％，創單季歷史次高；累計前九月營收36.09億元、年增38.09％，已逼近去年全年營收37.57億元。10月起隨全台百貨周年慶開跑，台北漢來大飯店試營運，加上漢來美食第四季將在北高雄巨蛋商圈開出首家「溜溜酸菜魚專賣店」街邊店，另有企業尾牙加持，營收向上可期。

受惠中秋連假加上展店，亞洲藏壽司9月營收4.08億元、年增26.36％，前九月營收37.97億元、年增34.18％，創同期新高。亞洲藏壽司除9月有「八德興豐路店」開幕外，位在新店裕隆城的新門市第四季也加入營運，今年以來在台展店數達7間，推升營收持續仰攻。

橘焱胡同9月合併營收0.95億元、年增40.39％，前九月合併營收6.90億元、年增40.34％，創同期新高，主要受惠於中秋節燒肉旺季效應，及收購「開丼燒肉vs丼飯」營收貢獻。