美容保養族群重回成長 攻網紅經濟

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疫後愛美經濟發酵，美容保養品族群營運重回成長曲線，麗豐-KY（4137）、軒郁（6703）9月營收同登單月歷史次高，達爾膚（6523）也繳出年增37.07％的佳績。法人預期，隨著秋冬換季的肌膚保養需求，加上中秋、10月連假和雙十一迎來的消費動能，類股第四季業績創下今年高峰。

麗豐受惠網紅KOL（關鍵意見領袖）商機引爆愛美消費群擴增，9月營收達5.34億元，創單月次高，月增48％、年增23％；第三季及前三季合併營收分別為12.31億及33.06億元，季增及年增率皆有1成左右的表現。

過往營收以電商為主的軒郁，在納入合併營收的品牌阿源並進行集團資源整合下，通路與產品更趨多元，不僅8月營收較前七月均值跳增4倍，9月營收2.84億元，年增率更是翻倍，後市業績持續看增。

達爾膚9月營收年增37％，海外通路成長最為顯著，其中日本因配合活動檔期，推出多樣化的促銷活動和上市今年度新品「超A醇煥顏緊緻精華1.5％」，帶動該市場營收貢獻倍數增長，並躍升海外通路第一大市場。

麗豐表示，根據對岸中國銀行研究院發布《2023年四季度經濟金融展望報告》及中國統計局數據指出，前八月社會消費品零售總額的逾30兆元、年增7％，且被視作經濟風向標的制造業採購經理指數，也回升至50.2％，可見大陸國內經濟與服務消費持續復甦中。

此外，網紅經濟迅速崛起，麗豐、軒郁、羅麗芬-KY、達爾膚等均積極搶進布局。法人認為，隨著民生消費需求的逐步回穩，美容保健品族群營運有機會邁入下一波的高成長動能。