健身器材三雄帶勁 Q4旺季續強

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受惠第四季傳統銷售旺季，帶動全球主力客戶或經銷通路商提前增加拉貨力道，健身器材三雄喬山（1736）、岱宇（1598）、力山（1515）9月營收表現搶眼。喬山9月合併營收35.87億元、年增9.54％，前三季營收253.13億元、年增14.34％，單月與累計營收均創同期新高。

力山9月合併營收7.97億元、年增156.4％，前九月合併營收39.47億元、年增8.06％。力山透露，9月合併營收大增，主要是客戶銷售狀況好而增加採購量。岱宇9月合併營收5.85億元、年增19.22％，前九月合併營收54.16億元、年增7.75％。

喬山強調，9月營收續創今年新高，且第三季商用健身器材營占比已拉升到7成，主要受惠於歐美商用大客戶拉貨動能，預計拉貨效應將延續至今年第四季，樂觀第四季將成今年最旺季度。另外喬山家用健身器材營收從今年6月起恢復年增，並在9月繳出年增25％的成績；按摩椅事業體也因9月的日本孝親節活動，帶動營收大幅增長。

據2023 IHRSA Report提到，平價健身房過去一年表現突出，包含星球（Planet）Fitness、歐洲Basic-Fit、英國Pure Gym等連鎖健身俱樂部，近期營收、家數、會員人數皆創新高。

岱宇說，傳統銷售旺季到，帶動全球經銷通路商增加拉貨力道，隨家用健身器材市場庫存去化告一段落，第四季業績將攀全年高峰。