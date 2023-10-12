八貫 價漲量增KD值向上

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八貫（1342）受惠以巴衝突，軍工股漲勢再起，11日股價伴隨買盤進駐拉抬，一度亮燈漲停，終場收118元、漲幅7.27％，成交量2,105張，其中外資、自營商買超154、94張。股價短線多空量能由弱轉強，站上5日、10日及月、季線之上，KD值攀揚向上。

前三季營收年增0.8％。第四季戶外與醫療產品線月出貨仍不具穩定性，但功能升級的露營睡墊、新款智能醫療床及軍工產品完成新品開發的前置準備，除原有軟式防彈背心外罩產品外，還有其他新產品將陸續出貨，盼力保全年營收不墜。