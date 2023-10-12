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南帝 站上所有短期均線

南帝日線圖
南帝日線圖

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南帝（2108）隨市場庫存去化告一段落，訂單能見度逐漸增強，9月營收創今年單月新高，11日出現今年來最大量，股價突破近三個月在35至37.5元區間整理頸線，收盤38.2元，漲幅5.96％，站上所有短均線之上，且周線趨勢已反轉向上，月、季現趨勢也都出現反轉訊號，9日KD值趨線在11日也黃金交叉走高，量能又增溫，各短線技術指標有利多頭續攻，近期若量能持續增加，可望向前波高點39元價位挑戰。

訂單漸增，產品價格有微漲空間，毛利率可望逐季提升。

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