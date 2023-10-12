在手訂單穩 華懋樂觀看2024

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半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備專業廠商華懋（5292）是首家以科技事業暨綠能環保類股申請上市公司，2022年每股盈餘為7.90元、2023年上半年度每股盈餘為4.72元。

董事長鄭石治表示，對公司2024年營運續持樂觀看法，並預計公司將在2023年11月下旬掛牌上市。在半導體先進製程帶動下，市場法人估該公司2024年營收可望呈現雙位數成長。

華懋成立於1989年，目前實收資本額為3.08億元，主要營業項目為VOCs揮發性有機廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務，鄭石治表示，華懋科技客戶群囊括台灣半導體產業主要供應廠商，若以整體半導體產業來看，該公司在國內市占率約7成，若以7奈米以下的先進製程來看，該公司市占率則高達9成以上。

華懋隨著客戶端採購安裝量增加，後續設備保養維修服務需求亦大幅增加，使整體毛利率上升，2023年第二季毛利率達28.8％，較第一季毛利率18.8％大幅上升，且2023年上半年度淨利較2022年同期上升38.65％。

總經理林國源也指出，公司工程設備近年受惠於台灣半導體產能持續擴充建廠，使近兩年營業額成長比率皆超過3成以上，產能到2024年皆已滿載，華懋目前在手訂單20億元，該公司看好未來在手訂單金額有機會持續創新高，2024年展望審慎樂觀，市場法人則是推估，在半導體先進製程需求推升下，該公司2024年營收可望呈現雙位數成長。

此外，林國源表示，由於該公司產能滿載並看好後市，公司預計在龍潭廠附近買下2,000坪地擴廠使用，保守預計2026至2027年可完工，屆時，產能將可擴增30％至50％產能。

華懋2022年營收為20.16億元，稅後純益2.42億元，2022年每股稅後純益達7.9元，半導體占營收比重73％，主要因為先進製程推進，其中第一大客戶占全部營收30％以上，市場法人預期，2023年雖半導體市況趨緩，但2023全年營運表現仍可望繳出2022年的高檔水準。