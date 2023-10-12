現觀科9月營收增157％ 創同期新高

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現觀科（6906）自結9月合併營收約0.48億元，受惠於海外大型電信業者CovMo 5G初次建置（first-installation）及4G擴建（expansion）訂單，9月營收較2022年同期增加157％，創下歷史同期營收新高。

現觀科9月營收貢獻主要來自印度、澳洲、沙烏地阿拉伯大型電信業者。該公司印度客戶為世界第三大電信業者，現觀科與其在CovMo 5G業務合作多年，服務內容包含優化印度全國5G NSA（非獨立組網）和SA（獨立組網）電信網路，該5G合約總金額近900萬美金，營收金額則根據布建CovMo產品平台進度按完工比例法逐月認列。

而沙烏地阿拉伯電信客戶也是當地市占第一，自3G時代起便採用現觀科技CovMo平台優化其電信網路，已建立長期合作關係，4G、5G網路優化皆採用現觀科技CovMo，續約率達100％，未來隨著該客戶持續擴充5G網路，現觀科營收也將根據網路容量收取軟體授權費，營收貢獻亦將持續增加。

2022年現觀科亦取得沙烏地阿拉伯市占第二大電信業者合約，目前當地前兩大電信業者皆為現觀科技客戶，現觀的地理定位技術獲國際大型電信業者青睞。

展望後市，至2023年6月底，現觀科尚未履行的合約金額超過5.7億元，較2022年同期增加85％，未來一～五年內將根據客戶合約條件，依完工進度逐步認列營收。另一產品Mobility Intelligence（行動智慧廣告平台，以下簡稱MI）亦將持續深耕亞洲數位廣告投放市場，以AI即時競標策略，結合自動化的電腦程序與深度機器學習（Deep Learning），提升廣告主投資效益。