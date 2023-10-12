攻AI商機 AMAX最快11月上市

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AMAX-KY（6933）11日舉辦上市前業績發表會，主要業務為人工智慧（AI）高效能運算解決方案、液冷整機櫃解決方案以及高密度伺服器和存儲解決方案，預估最快11月初可以正式上市。

AMAX-KY董事長倪小菁表示，公司早在1980年代先行布局美國市場，從建立自主產線，製造並銷售個人電腦起家，爾後進一步提供客戶高階客製化服務，一路從PC跨足複雜的伺服器及集群領域，憑藉著跨領域的工程專業、優良的服務品質、口碑及解決能力，吸引國際知名業者關注。

根據Precedence Research的報告指出，預計到2030年，全球AI人工智慧的市場規模將達1兆5,971億美元。隨著AI的發展，「硬體加速」並且設計出專為AI量身訂做的高效硬體以確保在大數據環境中的快速運算已成為一個重要趨勢，而這股趨勢也將帶動AMAX-KY營運前景看旺。

AMAX-KY資本額3.62億元，2022年營收67.49億元，稅後純益2.55億元，EPS 5.10元；2023年上半年營收30.99億元，稅後純益1.47億元，EPS 4.07元。

AMAX-KY主要業務為人工智慧高效能運算解決方案、液冷整機櫃解決方案以及高密度伺服器和存儲解決方案，營收占比分別為49.22％、26.63％、17.84％。

AMAX-KY於美國、中國大陸、愛爾蘭及台灣設有生產基地及銷售據點，並長年深耕歐美及中國市場，主要銷貨客戶包含半導體微影設備領導製造商、新創人工智慧晶片獨角獸公司及大型語言模型（LLM）軟體公司等。

倪小菁表示，客戶一站式服務以及客製化的高階解決方案，故公司相對同業更早觀察到人工智慧的興起將帶動相關高效運算解決方案的需求，提早佈局企業級高性能運算（Enterprise／HPC）及人工智慧GPU／CPU伺服器、機櫃及存儲、散熱等客製化全方位解決方案。同時優先於市場，在2015年就專注液冷及人工智慧機櫃的開發，創造出解決方案技術複雜層面領先同業的高度競爭優勢。