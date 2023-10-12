櫃買WIW論壇 熱絡

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櫃買中心與證券期貨周邊單位共同舉辦之「2023世界投資者週（WIW）聯合論壇」，由櫃買中心負責主辦的6日上午場已圓滿落幕，該場次有逾200名投資人親臨現場，會場座無虛席，另有約200名投資人透過線上直播方式參與。

櫃買中心董事長陳永誠表示，近年來「永續」相關議題為資本市場關注焦點，櫃買中心也持續與企業、投資人及專業機構同步前進，規劃以上櫃、興櫃公司關注的零碳及數位轉型、投資人關心的投資韌性暨支持實體產業發展的永續發展債券趨勢等主題，安排三場專題演講及一場永續投資綜合座談。

首場專題演講「永續發展、數位轉型及投資」由中華經濟研究院院長葉俊顯主講，他指出，金管會今年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，企業應積極投入數位轉型開發數位經濟，提升不同領域競爭力，此外，氣候變遷、技術發展、社會轉型、資金流轉環環相扣，台灣需善用金融資源銜接國際雙軸轉型，創造美好未來。

第二場次專題演講「投資韌性 2024投資護城河」則由台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇博士擔綱，他點出，ESG投資影響力不墜，綠色債券及永續債券發行回溫，顯現投資人對ESG投資熱度仍在，而在政經方面ESG也是關鍵接合劑，可望成為再全球化的依循標竿。

第三場「永續發展債券之國際發展趨勢」專題演講，特地邀請到國際資本市場協會（ICMA）常務董事暨亞太地區負責人Mr. Mushtaq Kapasi親臨現場，分享ICMA近年持續推出包括綠色債券原則、社會責任債券原則、可持續發展債券指引、可持續發展連結債券原則（SLBP），以及氣候轉型融資手冊（CTFH）等相關準則。

壓軸的「ESG投資－驅動永續發展的關鍵力量」綜合座談，邀請國泰投信董事長張錫及渣打國際商業銀行總經理Mr.Ian Anderson加入與談，與談人指出，觀察國內外主要金融市場，資金流入ESG投資的成長趨勢不變，惟國際間規範企業揭露ESG相關資訊的準則日趨嚴謹，投資人應注意企業經營策略能否有效延伸至ESG領域等相關風險。

由於目前市場對於如何衡量企業的ESG表現，尚無一致性的標準，現行國際專業機構或國內學術單位皆有自行發展之指標供投資人參考，專家也建議使用時需留意各項指標自身的評估限制，以利使用時能公正的做出投資判斷。