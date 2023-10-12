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雙十連假期間，以巴衝突一度影響美股走勢，但在聯準會（Fed）卡斯哈里（Kashkari）等官員釋出鴿派談話，周二美股四大指數延續漲勢，台指期11日受激勵，上漲189點或1.14％、收16,717點，期現貨正價差44.97點。

加權指數11日以上漲46點跳空開出，隨著電子權值股領軍上攻、金融族群穩盤，推升大盤漲點迅速擴大，盤面上半導體族群的晶圓雙雄、聯發科、日月光控股等皆強勢表態；金融族群也吸引買盤進駐，國泰金、永豐金漲幅都在3％之上；反之，傳產族群的觀光、生技和造紙表現疲弱，拖累大盤漲點收斂。

群益期貨表示，受連假期間美股上揚激勵，台股呈現跳空開高格局，早盤開高衝高後便一路橫盤整理，成交量放大至3,756億元。

11日台股出現量價齊揚的態勢，在台積電回神領漲之下，短線將持續挑戰季線位置。

台指期價差方面，正價差擴至44.97點，電子期轉為正價差1.3點，金融期轉為正價差1.73點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,022口至612口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少26口至4,032口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少597口至8,617口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.97降至0.93，VIX指數下跌0.17至14.39，整體選擇權籌碼面中性。