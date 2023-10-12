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近期貨櫃航運運價續跌，由於中國十一長假過後貨櫃市場進入淡季，因此在客戶端庫存尚未去化的情況下，預期貨櫃航運運價仍將持續向下修正。

歐洲線是近期貨櫃航運運價修正的重災區，長榮（2603）法說會上便表示歐洲線運價每大箱（40呎櫃）800美元還不足以支付變動成本，以2.4萬箱（20呎櫃）的超大型貨櫃船來看，每箱變動成本約在1,000美元，如果是以一般裝載0.85萬箱的貨櫃船，每箱變動成本則至少要1,500美元。

美洲線西南航線運價則相對抗跌，每大箱運價還有1,550～1,600美元，西北航線則約在1,300美元，至於美東航線則受巴拿馬運河乾旱影響，運價還在2,300美元附近。加上雙十連假前法國達飛航運的台灣公司達飛通運，發信通知部分員工，今年年底將終止勞動契約，因此市場擔憂運價修正的情況恐將持續惡化。

另外，根據英國倫敦海運諮詢機構Drewry的報告顯示，在2023年第41周到第45周（10月9日～11月12日），跨太平洋、跨大西洋、亞洲－北歐及地中海航線，總共有660個預訂航次，已宣布取消67個航運，出現約10％的取消率。

在此期間，52％的空白航班將發生在跨太平洋東行航線，37％發生在亞洲－北歐和地中海航線，10％發生在跨大西洋西行航線。

其中海洋聯盟則在預定的航次中取消了23個航次，THE聯盟在預定的航次中取消了15個航次，2M聯盟在預定的航次中取消了7個航次，至於其他未參加三大聯盟的航商，取消了22個航次。

近期航運期貨於10月4日再度創下掛牌以來的歷史低點，連假前雖然一度出現反彈未再持續破底，然而連假過後在運價持續修正下，跌破低點再創歷史新低，因此航運期貨可能持續下探。（玉山投顧期貨分析師江仲康提供，黃彥宏整理）