車市踩油門 中華、正新權證飆

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中華（2204）今年營收動能主要來自MG新車銷售持續成長，從5月起MG品牌單月產量即已超出1,000台並逐月擴產，累積待交訂單水位持續上升，且MG休旅車售價較商用車高，帶動營收成長可觀；汽車輪胎大廠正新（2105）則受惠於大陸車市復甦，提振OE胎出貨，稼動率可望提升，且法人認為正新評價偏低，買進布局使股價近來飆漲。

隨著MG品牌銷售超預期助攻業績，中華車上半年EPS達5.55元，創同期新高，且度過民俗月後車市銷售回溫，9月營收34.09億元，月增25.33％、年增32.31％；累計前九月營收277.09億元、年增26.79％。

中華繼MG推出全新ZS小休旅車熱銷優於預期、eMOVING全新電動機車EZ-R上市，長銷商旅車系ZINGER也將於10月推出休閒旅遊風大改款。ZINGER改款新車喊出銷售目標2,000輛，中華也需求持續優化產能，法人看好中華今年業績上調，全年可望賺一個資本額。

正新9月營收85.94億元，月增0.1％、年減3.16％；累計前九月營收733.86億元，年減2.6％。中國大陸解封後輪胎需求緩步復甦，正新營運逐漸走出谷底，目前以汽車胎較明顯回溫，自行車胎則因終端庫存仍需消化待觀察，其餘產品線下半年出貨皆有望成長。正新過半營收來自中國市場，由於大陸當地業者價格競爭激烈，正新未來將持續以提高利潤為發展策略，增加高毛利產品的營收比重。法人評估，面對原物料、電力等生產成本上漲趨勢，預期第四季產品將漲價，而有助於正新獲利。