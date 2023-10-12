利多撐腰 台積、聯發科衝鋒

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時序進入10月，台股與美股將同步迎來超級財報周及重量級法說會登場，台股雙十連假後啟動補漲行情，權值股領軍衝鋒，助攻加權指數觸及季線，護國神山台積電（2330）大漲12元，市值站回14兆元，IC設計龍頭聯發科（2454）也強漲超過3％、突破800元大關，創逾15個月新高。

美國聯準會（Fed）鷹派言論打擊下，台股大型權值股更慘淪外資提款機，惟近期Fed陸續釋出鴿派言論，加上以巴衝突導致地緣政治風險升溫，市場預估Fed不升息機率提升，促使資金回流龍頭電子股，而後續台積電19日領軍的重量級法說會，亦可望為權值股增添利多。

受惠新台幣貶值，台積電第三季營收表現不俗，9月營收1,804.3億元，月減4.38％、年減13.36％，第三季營收5,467.32億元，季增13.7％，累計前三季營收1兆5,362.07億元，年減6.24％，略優市場共識。

展望後市，中信投顧預估，明年起聯發科、高通等重要客戶陸續加入台積電3奈米製程，並囊括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（intel）等次代AI運算晶片商機，於明年下半年次輪半導體行業復甦將占有利位置，重申對台積電增加持股評等。

法人指出，台積電法說會將揭曉半導體景氣展望，而年底前包括大陸雙11，及歐美感恩節、等購物旺季將至，終端消費性電子喜迎拉貨潮，IC設計族群也摩拳擦掌，聯發科11日勁揚3.56％，一舉站回800元關卡，改寫去年6月下旬以來新高，技術面頗有大底成型意味，加上外資喊出千元目標價，讓股價更具期待性。