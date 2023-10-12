美股強 基金資金動能冠全球

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股票型基金資金流向

美國最新非農就業數據高於預期，失業率上升和平均時薪放緩也提升風險偏好，全球股票型資金流向分歧，過去一周全球股市資金流向，包括美國與亞洲不含日本股市是單周淨流入，以美股單周淨流入約38.97億美元，動能居全球股市之冠，其餘地區股市資金則多呈淨流出。

安聯投信表示，雖有勞動市場數據和對未來升息走勢預期的擔憂起伏，全球股市震盪未歇，不過隨著核心通膨數據持續下滑、通膨預期維持穩定，加上各國實質利率已陸續回到正值之上，升息空間有限且升息循環應已接近尾聲，長期來看對股市相對利好，股市長線來看有望維持震盪走升走勢。以美股標普500指數來說，下半年場預期獲利有望逐季增長。

多數產業從評價面來看也在長期平均以下，不過下半年企業獲利實際的成長性以及殖利率的合理水位，則為股市未來走勢的主要關鍵，可持續留意。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，回歸基本面來看，美國製造業庫存去化逐漸接近尾聲，9月ISM製造業PMI由前月的47.6回升至49，為去年11月以來最高，可見在廠商透過降價加速庫存去化，使產業生產秩序有所恢復，加上年底需求旺季，美國製造業最壞時刻已過，通膨緩慢降溫的趨勢亦不便，大致符合市場預期。

市場預估企業盈餘可望擺脫谷底、逐季回升，有助支持美股表現，後續仍不看淡，但階段市場投資情緒仍受貨幣政策面、地緣政治面等因素所牽動，建議透過產業多元配置模式，以平衡投資組合波動，包括科技、生技醫療、低碳基建等等皆可留意。

富蘭克林證券投顧認為，中長線來看，穩健成長的經濟加上持續降溫的核心通膨可望成為支撐美股的基礎，加上市場正面看待後續企業獲利表現，穩健的財務基本面有利於美股後市。

尤其隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年底美國民眾能維持穩健消費力道，亦有助修復投資人信心。