歷史經驗：亂世進場美股 一年後勝率75％

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國際事件發生進場美股一年後報酬表現

國慶連假期間發生以巴戰火黑天鵝事件，投信法人表示，目前美股未受戰爭大幅影響，S&P500連兩日收紅，但美債、美元、能源等出現波動，市場也在觀察以巴戰爭對全球金融市場的影響，據歷史經驗顯示，亂世進場美股持有一年，正報酬機率達75％。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，市場關注以巴戰火對原物料價格影響，若造成通膨壓力上升，進而影響聯準會利率決策。統計2008年金融海嘯以來共發生8次重大國際事件，若進場持有S&P500指數一年後正報酬機率達75％，僅金融海嘯、美國加速升息加烏俄戰爭二次為負報酬，其他全數為正，且平均報酬率達14.2％，顯見若投資人能在市場不理性下跌時進場，可增加勝率與報酬。

群益投信建議，第四季可採「iPhone」配置策略，i代表Income oriented收益導向，以資產品質佳、收益亦具備吸引力、升息末端受惠的金融次順位債基金、長年期美債ETF；P代表Potential潛力市場，包括東協基金、陸股基金；h代表High Dividend高息優勢，包括台股高息ETF；o即Outperform強勢市場，以印度、台灣、美國股票型基金最看好；n代表Nice Allocation，即適合穩健型投資者多考量的多重資產基金；E則是當前全球主流ESG趨勢。

富蘭克林證券投顧指出，巴衝雖爆衝突，但聯準會官員鴿派談話，股市上演驚驚漲，但考量以巴衝突情勢仍處於高度不確定狀態，未來仍須關注消息面發展，及聯準會官員對是否進一步升息看法仍有分歧，也會牽動對全球金融市場走向。