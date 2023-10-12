Full Link富聯智科 新品牌新目標

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為因應未來營運需求、更貼近市場的產品方向及新的營運模式，原彬騰企業於112年9月21日正式更名為「富聯智科股份有限公司」，將以全新品牌「Full Link」及嶄新的定位重新出發。富聯智科董事長吳榮富表示，此次變更僅單純變更公司名稱與品牌名稱，新品牌「Full Link」定位定調為：連結與整合的專家，提升客戶價值與產品的性價比，並期許「Full Link」未來成為全球智慧家庭整合的領導品牌。

富聯智科創立於1989年，長期投入研發創新，2017年開發新產品「智慧窗簾」，結合AI人工智慧、大數據分析、節能減碳等智慧化科技，榮獲2019、2020、2021及2022年連續4年共8座台灣精品獎，肯定企業堅持創新服務與追求卓越的經營理念。

富聯智科產品與技術發展迎合5G潮流，有效鏈結物聯網、大數據與人工智慧，技術領先全球，行銷全球30多個國家，在全球累積多達38項研發專利，產品獲得國際晶圓大廠廠辦採用及超過200個跨領域應用。富聯智科產品線區分家庭系列、商辦廠系列、無線控制系列，擁有可與其他品牌系統高整合力與高相容性的產品優勢—雙向互動、智慧多段、節能環保、精準定位，更能與Apple HomeKit、GoogleHome相容的智慧窗簾系統，成為台灣智慧居家與大廠的使用首選，超過20家國際知名大廠採用，智慧產品與服務已銷及澳洲、美國、中東等國家。

該公司已於2023年8月在高雄及台北完成「2023年Be Smart UP 智慧家庭AI無限商機說明會」，廣邀貴賓一同體驗雙線整合的智慧家庭科技，共創無限商機，出席貴賓包括系統整合商、室內設計師、建築師、經銷通路商…，場場爆滿，交流熱切，展現富聯智科產品的高人氣。富聯智科將參加今年十二月初於台北南港展覽館舉行的國際建材展，預期「Full Link」系列產品將受到高度的關注。