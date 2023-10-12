攜華電聯網 虎科大打造5G智慧基地

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華電聯網捐贈價值總計1仟多萬元的Nokia 5G N79基站與富鴻網5G N78基站各一台予虎尾科大，並於日前在國立虎尾科技大舉行捐贈儀式，雙方並將攜手推動5G技術，在實驗網和物聯網領域上結合虎科大的機電整合技術，共同引入5G專網，打造智慧製造研究基地，可望為5G技術應用帶來更多的創新和突破。

5G通訊領域是現代科技發展的重要方向，而5G專網具備多項顯著優勢，其可以獨立運作，不受公共網路的壅塞影響。此外，5G專網提供了更高的安全性，能夠確保組織內部的機敏資料不會外流，其大頻寬、低延遲特性，使它成為實現物聯網關鍵技術，確保物聯網應用的可靠性。

虎科大校長張信良表示，5G領域的研究焦點包括智慧製造與量測、航太加工智能產線與光學檢測技術整合，以及5G智能肢體動作訊息機器的研究。而無人機基地計畫結合5G技術，亦可創造穩定安全的多功能智慧開發與應用。

華電聯網董事長陳國章表示，本次與虎科大合作推動5G技術發展，特別是在實驗網和物聯網領域，結合虎科大的機電整合技術，可望為5G技術應用帶來更多的創新和突破，也為產業帶來創新價值。

在5G物聯網進行傳統產業與升級的議題上，虎科大提出創新應用方案，包括利用5G技術基礎，處理智慧製造產生的大數據，再結合人工智慧，實現機器自動化、產線刀具和製程的智慧診斷，並進行製程參數的逐步優化分析。另外在自動導引車方面，借助5G的高頻寬和即時性計算，結合人工智慧及導航技術，可讓自動導引車在複雜的工廠環境中，即時定位並繪製最佳路徑，從而提高產線的效率。