台北攝影器材展 南港登場

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由台灣戶外品牌聯盟（T.O.G.）與展昭國際企業股份有限公司主辦之「台灣戶外用品展」及由台北市攝 影器材商業同業公會舉辦的「台北攝影器材暨影音創作設備展」將於今天10/12（四）-15（日）假台北南港展覽館1館1樓隆重登場！

今年展出規模達到歷史新高，雙展聯合以「戶外裝備＋攝影器材 看名人如何用快門記錄寶島四季之美」主軸搶攻國人想出走戶外、用影像記錄的出遊熱！戶外用品展方面，規模達450個攤位、250 個品牌，知名廠牌如城市綠洲、悠遊戶外、逐露天下、TiiTENT、BARRACK09、POST GENERAL、Dirty Formosa、FRTW、iSKI皆有展出；攝影器材展則集結近200個攤位，相機界三大巨頭 Sony、Canon、Nikon 更是帶來全新上市機種，哈蘇、Insta360、GoPro 也將展出新上市人氣爆款。

展期四日雙展不僅有豐富多元的展出內容，人氣戶外系明星及攝影界名人也將現身展場！【知名大咖藝人】包含廠商 ADLiCO出動品牌代言人-八點檔男神林佑星，分享從露營新手到成為狂熱者的心路歷程；廠商荒野醫生邀請前MP魔幻力量主唱之一-嘎嘎作為特別嘉賓，將親自示範產品與民眾互動；台灣電視人氣戶外冒險實境節目《上山下海過一夜之極島台灣》主持人熱血阿傑-黃仕傑與金鐘導演巫少強將到場分享節目製作秘辛。

在斜槓人生蔚為風潮的時代下，展會邀請多位戶外咖與攝影師到場分享人生精采故事，如執導多位知名 歌手 MV，並入圍金曲獎最佳MV獎導演-邱柏昶 Birdy，將分享衝浪與戶外拍攝的豐富經驗。專業戶外好手 如台灣鐵人三項代表選手／FXT 極限鐵人冠軍-吳承泰將訴說冠軍路上的動人故事、知名登山規劃整合平台 揪山 Joyhike 將解析登山規劃秘訣。此外，石利洛則有攝影大師-歐陽振雄分享哈蘇XCD鏡頭運用。活動精彩可期。