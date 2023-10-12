減碳當道 投資ESG股更防震

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今年來績效二位數以上ESG基金

據世界經濟論壇發布的全球風險報告，全球未來十年內最大的十個風險，跟環境面相關的就占六項，其中氣候風險被視為未來十年內最主要的風險。法人表示，正因各全球重減碳，減碳永續及ESG已是趨勢，投資ESG股不但可掌握趨勢還可讓投資更防震。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，當前環境面臨巨大挑戰，全球人口2030年將成長至85億人，環境解決及節能減碳、企業永續經營已成為政府和企業顯學。各國政府與企業將更重視氣候變遷帶來的威脅，加上技術創新與減碳需求，將為企業帶來新的營收切入點，有利於永續題材企業的後市表現。

愛地球的投資主題與總體因素連結度較低，持續受惠於政策支持、綠色消費習慣崛起，與企業資本支出加速，在長線需求穩健的情形下，將保持多頭趨勢。

根據兆豐投信統計，以證交所產業分類中表現較好的前五大，分別是電子通路、化學、橡膠、居家生活及建材營造，漲幅各13％、3.2％、3.1％、2.5％及2.3％，優於同時期的台股加權股價指數-1.5％與台灣50指數-2.58％，台灣ESG永續高股息等權重指數則上漲0.56％，在台股波動時，指數受惠挑選ESG股及產業輪動，表現反贏過大盤。

蘇聖峰認為，今年來美股大漲主要是由科技巨頭尤其AI相關所帶動，使長期投資價值的個股未受到青睞，許多ESG個股遭到錯殺或低估。目前ESG股除股價相對低外，在企業更願花費高額成本投入ESG事務、Z世代年輕人對社會與環境議題重視，及各國政府對減碳的法規更趨嚴格，為ESG產業的發展添助力，凸顯ESG是未來成長趨勢明確，後市具補漲空間。

柏瑞投信強調，各國政府鼎力響應和企業大力配合，將推動綠能相關產業快速蓬勃發展，並帶動淨零排放商機欣欣向榮。柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲建議，要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資契機，可聚焦五大減碳主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源。