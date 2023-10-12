富坦氣候變遷基金 近三年績昂

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美國9月非農就業超乎預期，凸顯美國經濟強韌與央行對抗高通膨的難題，美國10年公債殖利率在數據公布後一度攀升至逼近4.9％，由於替代能源股票資本投資期較長且股票估值較高，在高利率環境下面臨較大的修正壓力，統計自本波殖利率上揚期間，MSCI全球替代能源指數下跌逾28％，反觀MSCI全球氣候變遷指數同期間上漲約5.4％，凸顯其因投資範圍較為多元分散，因而能避開殖利率上揚的壓力。

根據理柏資訊統計，國內核備成立滿三年的替代能源股票型基金共有七檔，過去兩年多呈現下跌，但富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金近兩年上漲超過2成、過去三年漲幅近5成，且波動風險僅約17％、遠低於替代能源股票型基金，提供穩健型投資人參與氣候變遷商機的選項。

投資專家分析，富蘭克林坦伯頓氣候變遷基金近兩年績效領先，因鎖定氣候變遷為主題，但不同於替代能源產業型基金僅投資單一產業，這檔基金同時涵蓋能源效率、永續交通、水資源及廢棄物管理、永續農林業等次產業，可避開單一產業高波動風險。

這檔基金採取核心價值選股策略，避開評價面偏貴及僅仰賴資金炒作而缺乏基本面支撐的標的，精選全球各行各業中已做好減碳的龍頭企業，看好這些公司提供低碳排的產品或服務將成為未來市場主流。

根據氣候行動追蹤（CAT）預估，去年全球氣溫升幅已較工業革命前上升攝氏1.2度，對照全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度之內的目標，許多機構預估我們將僅剩五年～六年的時間應對，因此，必須大量進行投資，預期在例如太陽能、風力發電、電動車及更多領域將出現大幅增長，投資人可透過多元分散布局的全球氣候變遷主題股票型基金，穩健參與蓄勢待發的氣候商機。