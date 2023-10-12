外資提款亞股 台、韓最苦

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外資進出亞股概況

外資上周延續對新興亞股的賣超舉動，台灣、南韓與印度仍為外資賣超的三大苦主，當中又以台灣賣超最高、近15.21億美元。法人指出，除受到近期國際股市雜音頻傳外，台灣在雙十連假前市場觀望氣氛較濃亦有影響。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，聯準會明年降息由4碼減為2碼，造成市場以鷹派解讀會議結論，加上近期美國政治局勢略有雜音，風險意識提高推升美元指數與美債殖利率，股債市受到壓抑，但股市最終回歸基本面，10月也進入財報周，企業獲利第四季預估正成長，可望挹注投資信心。

安聯投信認為，美股標普500下半年預期獲利有望逐季增長，多數產業從評價面來看也在長期平均以下，但下半年企業獲利實際的成長性及殖利率的合理水位，為股市未來走勢的主要關鍵，可持續留意。

群益大印度基金經理人林光佑分析，在強勁的經濟基本面與資金流支持下，今年來印度股市表現在國際股市中也屬相對亮眼，整體多頭格局亦未被打破。印度基本面動能強勁，製造業與服務業PMI持續維持在擴張水準之上，通膨可控也降低央行升息壓力，加上企業財報表現優於預期，且官方持續透過政策措施來促進產業發展，包括大基建計畫、調降企業稅、破產法改革、投資設廠獎勵等，透過更佳友善的經商環境吸引外資進駐，皆有助為後續經濟成長增添續航動能。

富蘭克林證券投顧指，儘管短線地緣政治風險升溫，但隨著第四季傳統旺季開展，10月中旬財報登場將為明年投資前景指路，最看好全球「氣候變遷」股票型基金、科技、生技創新產業，及印度、日本等亞洲股票基金，短線震盪提供大額分批加碼機會。