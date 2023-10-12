選舉＋作夢行情 台股後市有撐

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歷屆總統大選前台股漲跌幅

國慶連假後台股迎選舉行情、年底作夢行情、明年元月行情，但以巴衝突是否再度形成國際間系統性風險，再現黑天鵝，依目前事件發展研判，對國際干擾主要在政治面，金融市場影響尚輕微。第一金投信提醒，應持續關注事件演變，觀察歷屆大選前股市，若扣除系統性風險，表現仍可期，也成為現階段布局跨年度台股行情的重要焦點。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，股價上半年漲多，加上近期美債殖利率強彈帶動美元走升、外資調節，台股自8月份以來呈現修正盤整，不過後市行情並不看淡。多頭包括半導體調整已近尾聲，準備迎接復甦與回升行情；及大選明年1月13日舉行，歷屆大選前政策資金作多行情，帶動台股上漲機率高，也可留意政府委外代操銀彈釋放量能，伺機進場，偏多看待；還有第四季作夢行情、元月紅包行情等，提供後續動能支撐。

統計1996年至2020年歷屆選前三個月至一個月，台股上漲機率分別高達57％至71％，大盤僅選前一個月呈現平盤，前二個月、前三個月都上漲，期間也曾出現整體系統性風險干擾，包括2000年發生科技股泡沫化、2011年發生歐債危機、2016年曾發生大陸股災等，都帶來股價較大波動，扣除這些年份，台股在選前一個月至三個月全數上漲，平均漲幅分別達3.62％、6.93％、8.61％，代表選前一季宜把握布局台股機會。

張正中強調，台股第四季因年底旺季、作夢行情，向來多呈現上漲，今年底並逢明年1月大選，更加挹注多頭動能，研判台灣廠商企業獲利最差狀況已過，第四季獲利衰退情況扭轉，明年獲利逐季走揚；產業配置來看，第四季加碼重點會放在半導體股，及政策加持股的節能、軍工航太、生技等，也會適度提升投資部位。

以第一金台灣核心戰略建設基金來說，主要投資配置正是鎖定六大核心戰略產業的國防、綠能、再生能源、資源、生技等，正是選舉行情主要受惠標的。建議投資人把握定期定額投資堅持耐心，也不妨搭配定期不定額的策略。