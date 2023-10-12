基建股攻守兼備 Q4續看俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

預料聯準會高利率將維持一段較長時間，投信法人指出，以1997年以來四次利率高原期經驗來看，全球股市平均漲幅達13.5％，基礎建設中的公用事業類股更高達23.95％，且上漲機率100％，相對全球股市，基礎建設較低風險性、低波動度選擇，且兼具成長性，第四季投資續看俏。

滙豐投信環球投資部資深副總裁黃夏金表示，美國經濟第四季仍面臨數個短期事件風險，如汽車工人罷工、OPEC+年底前持續減產造成高油價等不確定因素。但基建類股投資標的多為國家特許的寡占事業，及水、電、瓦斯、公路等為民眾生活所必需，較不受總體經濟影響，因此營收穩定的防禦特性在第四季短期多變的期間，將有機會更受市場青睞。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，在全球各地持續推動數位發展、低碳轉型以及在地製造之下，也新基礎建設發展興起，商機前景與投資成長性可期。且數位發展的物聯網裝置大幅攀升，雲端資料儲存需求旺盛，包括資料中心、基地台等重要性持續提升，可望促使數位基礎建設市場規模，在未來幾年以超過20％的年增速成長，智慧電網、多元電力設備等低碳基建興起，帶動相關類股表現。

為降低地緣政治震盪為供應鏈帶來中斷風險，近年掀在地製造浪潮，以美國為例，也透過政策與獎勵措施加強晶片製造以確保競爭力與技術領先，連帶相關基礎建設發展也勢在必行，投資前景也值得期待。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧強調，今年以來儘管公用事業整體表現落後大盤，但次產業表現差異大，其中以綜合型公用事業表現最佳，由於通常橫跨發電、輸配電全領域，透過對電網傳輸更新的資本支出，能夠取得確定性較高的費率與許可ROE，對於營運表現有所助益。