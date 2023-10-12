旺季到 台股ETF逢低布局

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台股自8月開始出現修正，但投資人卻是愈跌愈買，除高股息ETF依舊保有熱度外，近期台股市值型ETF交投亦回溫，顯示許多長線投資人趁盤勢回檔，加碼布局。

法人指出，明年1月總統大選效應，綠能、節能、生技等類股有機會緊跟選舉話題升溫，皆有利帶動台股第四季上攻，建議投資人分批布局台股ETF，有望達成跟著台股成長，且降低重壓單一個股的風險。

國泰投信表示，從短線觀察，因第四季為台股傳統旺季，回顧近十年台股大盤表現，第四季平均報酬達4.5％，不僅較前三季表現具優勢，且其正報酬機率高達9成，也暗示後續填息動能強，資本利得空間浮現；從長期投資的角度，台灣預計於2050年邁向淨零排放，為了達此目標企業不得不著眼於「低碳轉型」，投資上也要與時俱進。

中信成長高股息經理人張圭慧認為，儘管人工智慧（AI）概念股近期因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局，目前正逐步築底中，長期趨勢仍持續向上，且後續仍有新應用問市，可望為相關AI概念股帶來新一波動能，而台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，樂觀看待台廠未來的業績表現，建議投資人可靜待籌碼沉澱後分批承接。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，科技相關族群近期陸續觀察到有個股重新站回季線或季線附近有支撐，可留意長期趨勢創新科技題材。台灣是電子業強國，不過近二年受到疫後及景氣影響，電子業庫存都尚在消化當中，導致股市受到影響，ODM扣除iPhone產業，已經連續降了四季，IC設計、IC通路商、IC封測也都連降三季，不過晶圓代工庫存都還在高位，去化得比想像中慢，不過壞的狀況已經過去，後面會持續往好的方向走。