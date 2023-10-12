Q4投資3R關鍵 聚焦股債兼備

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美國經濟有望軟著陸，通膨明顯放緩、但利率可能維持相對高檔的環境，投信法人建議，第四季投資應掌握「3R」關鍵，也就是聚焦利率政策、獲利回升和主題趨勢，主軸則是「股債兼備」。

保德信投信表示，從整體經濟與政策來看，美國勞工生產力與薪資的調高，帶動零售銷售較2020年疫情前大幅成長33％，強勁的消費動能帶動企業獲利展望可望轉為上修，有利股市第四季的多頭趨勢，而在考量外部仍有部分變數存在之下，第四季投資主軸宜「股債兼備」，建議趁市場拉回時，分批布局股債資產。股票以成熟市場、台股、具利基型產業；債市建議投資等級債與非投資級債平衡布局。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，「3R」即「Rate聚焦關鍵比率」，第四季全球主要國家的利率走勢，為主導市場的關鍵之一，觀察目前已來到實質利率轉正的市場，包括美國、巴西、俄羅斯等，歐元區也逐步向正數實質利率靠攏，代表目前利率水位較能抵抗物價上揚，反映再升息的空間有限。

「Rebound市場數據回升」，根據FactSet最新預估，美國企業盈餘在上半年落底後，呈現「V型」翻轉向上，今年第三、四季的S&P500季度獲利預估，分別可達56.07美元、58.09美元，明顯脫離上半年底部區域。「Right掌握重要趨勢」，現今全球最紅的投資話題，即為AI「陡坡式」成長所帶來的黃金十年熱潮，也能幫助成長股表現。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，第四季升息近尾聲，及經濟衰退可能性降低，企業獲利成長率獲調升，風險性資產仍具投資契機，根據過往經驗，升息尾聲股債市都有表現機會可期。

成長股建議留意新科技與新消費兩大主題，隨升息漸入尾聲，債市亦迎來榮景，利率風險降溫，有利非投資級債表現，加上現階段發債企業財務體質穩健，違約率可控，且非投資級債還提供具吸引力的收益水準，在鄰近升息尾聲之際納入配置，可望進一步優化投資組合收益成長效果。