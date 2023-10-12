油價年底目標價 法人：百美元以下

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法人預估未來四季油價中位數

國際油價上周周線創3月以來最大跌幅，油價目前在多空變數正拉扯，多數法人預估，今年底的油價目標價每桶均在百美元以下。

OPEC+部長級10月4日聯合監督委員會，沙烏地阿拉伯與俄羅斯表明將延續自願性減產措施至年底以維護原油市場穩定，但其他非OPEC+成員國如美、加及巴西等卻持續增加原油產量，因而削弱原油價格上漲的動力，加上近期聯準會官員紛紛發表鷹派談話，引發市場對聯準會恐進一步升息的聯想，美元走升也打擊原油價格，殖利率上升更引發市場對全球經濟前景的擔憂，使近期原油價格震盪走跌。

富蘭克林證券投顧表示，由於沙俄兩國減產帶動，原油市場下半年已是供不應求狀態，後續須觀察大陸原油需求的強韌度是否持續，但基本預估供應緊繃仍將支撐油價維持較高水準。

外銀對年底油價目標價都在百美元以下。UBS指出，OPEC+減產如沙烏地阿拉伯自願額外減產等降低石油庫存，可支撐油價，預估布蘭特原油近期價格將在90美元～100美元之間波動，年底目標為每桶95美元，並持續建議承擔風險的投資人可布多單。

渣打銀行財管團隊認為，產油國組織及盟友供應緊張，預估未來三個月油價維持溫和看漲，西德州中級原油每桶價格落在90美元，未來12個月油價將回落至每桶75美元，但大陸經濟走向仍然是一個關鍵的搖擺因素。

對天然資源產業股後市展望，富蘭克林證券投顧分析，目前天然資源產業有四大利多，即全球原油需求穩健且OPEC+調節原油供應、美國有回補戰略儲備石油需求、地緣政治紛擾加劇供應風險、能源股具評價面優勢可望受惠資金輪動效應等。但未來仍須留意美歐經濟放緩，將衝擊原油需求前景。