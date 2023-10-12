複合債基金 躍投資黑馬

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投信投顧未來一季單筆投資最看好基金類型，並不是法人持續推薦的「投資債」，也不是今年漲幅居全球股市名列前茅的台股，而是較少被提及的複合債基金。

根據基富通對各投信投顧業網路調查未來一季單筆投資看好標的，據調查結果排序顯示，法人票選最看好標的前三名分別是複合債、投資等級債，台股，此外，科技股、全球平衡排名第四、五。

基富通表示，調查結果是依據投信投顧業者每月對市場未來三個月的投資展望、建置投資熱度排行統計，投信投顧業者對複合債雖然居冠，看好度為75％，第二名的投資等級債看好度也是75％，主要因小數點四捨五入的關係。

第三名的台灣股票以及第四名的科技股的看好度都是74％；第五名的全球平衡類型看好度是73％。從該調查結果資料顯示，法人對於單筆投資建議偏向穩健的基金標的。

市場近期討論高的印度股票及日本股票，法人的看好度分別是72％、71％，排名第六名及第九名；至於第七名及第八名都是平衡基金，分別是台灣平衡基金以及美國平衡基金，此外，值得留意的是，「非投資等級債」則擠進前十名之列，也是新上榜的基金類別。

安聯投信表示，現階段如何平衡收益與顧及波動風險對投資收益表現至為關鍵，主要考量是因利率步入轉折的過渡期，市場波動加大，故以強化美國收益與短債的複合債策略應對，亦即以短年期債券以較低波動度提供具吸引力收益；另考量投資長天期債券有資本利得空間，可採複合債策略在收益及資本利得間取得平衡。

法人指出，複合債對投資人而言，不但能跳脫利率框架，更有助於債波動中找尋收益機會、控制波動，而且信用風險也相對較低、在動盪市場環境，也可分散債券投組風險。