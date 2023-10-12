國泰產險 守護光電業者設備資產

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太陽光電是台灣綠電供應重要來源，但台灣多颱風的氣候型態成為太陽能板最大威脅，更是綠電能否穩定供應的一大風險。回顧2015年，據保發中心統計，光是單一蘇迪勒颱風重創台灣，累計理賠財產損失已逼近35億元，國泰產險研究結果發現，台灣太陽光電設備損失較常發生在颱風中心以南約50公里內，再加上光電設備多數集中於中南部地區，因此從花蓮登陸穿越中央山脈的「穿心颱」，以及從台東登陸，穿越高屏地區的颱風，對太陽光電板的損害最大。

為配合能源轉型與淨零目標，政府設定2025年太陽光電裝置容量目標為20GW，預計產業規模超過6,000億元新台幣，促成台灣太陽能光電產業飛速成長，連帶著如何降低太陽能光電設備風險與損失，也成為綠電供應不可或缺的一環。

以「損害防阻」風險管理能力見長的國泰產險，深入研究太陽光電領域設備風險，並與防災產業協會合作，探究風速與太陽光電設備損失模式的關聯性，透過經年累積的保險損失經驗，結合颱風路徑與觀測風速等長期氣象資料進行比對，同時為有效保單保障規模超過新台幣1,100億元的太陽光電案場健檢。比對結果後發現，當風速超過研究之「臨界風速」，太陽光電設備則會有較高發生損失的機率；在地形上的考量，距海岸一定距離之區域風速一般高於內陸地區，意味著靠近海邊的太陽能板需有更好抗風能力。

此外，國泰產險為此成立能源團隊，並首創以拆卸式光電板模擬現場，獨家設計出「可拆卸式太陽能模型」進行內訓，實際觀察、實作，提升整體鑑估、核保等相關人員對於太陽光電設備風險辨識專業能力，該業界首創模型並於今年2月取得專利。國泰產險累積大量教育訓練以及實地查勘經驗後，將知識、經驗及專業能力化為助力，致力協助光電業者提升營運韌性。

國泰產險將守護太陽光電業者設備資產，以損害防阻能力擔綱有力支點，並於11月舉辦損害防阻研討會，帶來全方面專業的「風」險解方，以不同角度支持產業發展，共同為環境永續努力。