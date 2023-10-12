合庫銀視訊核身服務 申辦金融業務更便利

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數位化時代已成為生活的現在進行式，民眾對於金融服務的期待也隨之提升。合庫銀行為配合政府政策，積極推動金融服務數位化願景，已推出「視訊核身服務」，開放民眾透過手機或電腦與客服人員進行視訊身分驗證，以增加民眾申辦業務的便利性，降低臨櫃等候辦理的不便。

合庫銀行「視訊核身服務」目前開放之金融服務項目包含個人網路銀行登入密碼遺忘、SSL密碼遺忘及同意開放線上約定轉入帳戶註記。

民眾只要為本國成年自然人，同時備妥身分證正本，於營業日上午9點至下午5點，在合庫銀行官方網站或行動網銀App上透過「視訊核身服務」，與客服人員進行視訊身分驗證即可快速完成上述業務申辦。

此外，合庫在近期推出行動網銀OTP密碼推播服務，用戶只要更新行動網銀App後，重新完成裝置綁定並同意使用條款，即可啟用該服務，取代傳統由簡訊傳送的OTP密碼。

針對以往用戶在手機訊號不好的地區，或人在國外無法正常收到簡訊OTP密碼的情況，有效改善無法進行轉帳的痛點。

合庫銀行在落實金融科技創新服務的同時，亦兼顧人性、溫度及使用者體驗，持續推動數位轉型。

除了「視訊核身服務」外，合庫也以客戶需求為中心，秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神，提供更便利、更安全、更創新及善盡企業社會責任的數位金融服務。

例如推出「金融FIDO快速身分識別」及擴充「友善行動網銀功能」等，以滿足民眾未來多樣化的金融需求，給民眾更優質的全方位金融服務體驗。