肺癌防治講座 21日免費參加

由華泰商銀文教公益基金會、全民健康基金會、全聯慶祥慈善事業基金會共同主辦的「寶貝您的肺～肺癌的篩檢與防治」公益健康講座，訂於10月21日（周六）上午十點假台大醫院國際會議中心401廳舉行，活動免費參加，與會民眾可獲贈「好健康」「好心肝」會刊各一本，現場並備有衛教小手冊等保健資料供民眾免費索取。

世界各國肺癌的發病率和死亡率急劇上升，台灣地區的肺癌已經成為新國病。據衛福部最新統計，肺癌在國人癌症死亡原因中排行首位。由於肺癌預後情況差，通常診斷發現時已屆末期，並且病痛的嚴重折磨，往往使病人與家人難忍。因此國人應多加強對肺癌的健康認知，才能有效遠離肺癌之害。

而肺癌的初期症狀並不明顯，往往讓患者不易自覺而錯失早期發現良機，其實肺癌也是有蛛絲馬跡可尋的，若平日能多留意身體變化，也能早期發現肺癌，早期接受治療。另，為肺癌症狀不具特異性，其它呼吸器官疾病也會出現類似症狀，因此容易與肺結核、肺炎、慢性支氣管炎混淆，而肺膿瘍、支氣管擴張、胸膜炎、心臟病、骨關節炎等疾病的症狀也和肺癌相近。許多病人就醫時，常在其它科別打轉，最後方知是肺癌，延誤治療的時機，令人惋惜。

肺癌的治療效果，取決於病變發現的早晚，常用的治療方法大約有外科治療、化療、放射線治療、免疫治療等。手術治療的效果較好，約有半數可治癒，但適合早期發現的病例。而不能手術的病人，則可採用放射、化學等治療，以紓緩病人的症狀。因此若民眾能有高度警覺性，特別是肺癌的高危險群，除定期作檢查外，一有異樣症狀就立刻就醫，這樣就能遠離肺癌，擁有健康的彩色人生。