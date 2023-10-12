凱基投信育才 前進政大

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凱基投信追求與大眾一同創造永續共好，也持續透過深耕人才培育為投資人追求豐盛未來，因此繼與中央大學產學合作，也在2023年攜手政治大學金融系及國貿系，共同開設資產管理實務專題，由凱基投信大家長丁紹曾董事長親自領軍擔任第一堂課講師，帶領高階主管與基金經理人進入校園，與學生「共學與成長」。

政治大學校長李蔡彥表示，學校要培養出「博雅創新」的人才，推動「與產業實質對話」是相當重要的環節，與凱基投信合開的「資產管理實務專題」產學合作班，提供學生零距離「共學」業界實務經驗的難得機會，不僅能提高學生對資產管理產業的認識，也讓學生有機會在進入職場前，就得以在課堂上快速擴展視野，想必能為學生在理論與實務間、校園與職場間搭建起橋樑。

政大商學院院長黃家齊勉勵產學合作班學生，把握凱基業師走進校園、將多年實戰經驗濃縮在一學期課堂與同學分享的機會，盡情向這群高階主管、經理人請益，以期成為具備國際視野、創新活力、專業素養和倫理思維的未來領導人；在課堂與高階主管的連結，也可望成為未來職場寶貴資產。

丁紹曾董事長表示，凱基投信規劃了為期15週的課程，期望與學生「共學」，學子與業師攜手探索金融產業未來趨勢，也以學生為本位，為學生「開啟一扇又一扇的窗」，一同探索未來職涯更多可能性。凱基投信總經理張慈恩表示，凱基投信很珍惜走入校園與年輕新血相遇的機會，希望藉由這堂結合實務經驗與數位能力的課程，與學子共創一趟實務與務實的學習旅程。

凱基投信今年首堂課程吸引來自國貿系所、金融系所、企管系所、會計系所、經濟系所學生熱烈選修，期望為學生帶來滿滿收穫，也為將來產業界培育出更多優秀人才，一同為「共學」、「共好」注入滿滿正向能量。