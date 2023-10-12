00935超犀利 布局創新科技迎爆發

美國政府關門危機暫告解除，台股上演慶祝行情，AI族群先前已有可觀的修正幅度，有望出現強勁反彈。就基本面而言，人工智慧（AI）投資將在未來幾年快速增長，預估2025年全球將達到2,000億美元，等於未來三年投資將翻倍，AI對算力要求刺激GPU需求量，輝達晶片仍供不應求，在硬體上，庫存趨近於正常水位，隨消費者持續增加雲端服務支出，加上AI的應用，支撐軟體產業表現。加上觀察全球科技業庫存調整接近尾聲，將持續提升科技業獲利能力，AI帶動相關科技供應鏈，長期成長性可期，展望後市，2023年第四季正是進場布局創新科技的好時機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，傳統的景氣循環模型告訴我們，股市表現最好的時候，通常都不是景氣欣欣向榮的繁榮期，而是景氣從谷底回升的時候，景氣從復甦期邁向擴張期，所有經濟數據全面轉佳，市場上幾乎都是好消息，一切往好的方向前進。創新科技也是相同概念，當新科技的應用爆發，公司的獲利以驚人的速度成長，這時候無論是產業或是公司都在往好的方向前進，比起成熟科技產業成長性逐漸放緩，創新科技就好比冉冉升起的太陽，隨時都有可能迎來爆發。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出，同樣是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數、台灣電子指數、台灣50指數、台灣加權指數等四大指數的單年度累積報酬表現，統計了共五個年度。除了2022年以外，其餘四個年度都是漲幅大於20的多頭年，在這些年度中又以00935的追蹤指數皆表現最佳，且表現遠優於其餘主要指數，甚至相比於台灣電子指數，領先幅度超過了10％，不僅展現了創新科技多頭時的爆發力，多頭年皆排名第一，績效王寶座屹立不搖，為名副其實的績效王，超犀利的00935更適合存股的投資人，不需花大錢，只要15元親民價，就可以參與未來科技巨頭的成長爆發力。