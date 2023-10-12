紡織綜合所創新技術 再獲國際大獎

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經濟部6日舉辦2023 R&D100 Awards（全球百大科技研發獎）獲獎記者會，今年臺灣創新科技共囊括12個獎項，獲獎數居全球第二。其中由紡織綜合所研發的「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」，是近年來該所繼超級電容織物、DIFA高間距織物、RFID紗線、變形墨水、導電銀漿之後，第六項創新技術再度獲得該項大獎肯定。該所的科研成果屢獲國際大獎，帶領台灣紡織產業持續領先國際。

紡織綜合所協理邱勝福表示，該所研發的「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」，在經濟部產業技術司的「尖端纖維紡織關鍵技術開發計畫」下，結合PCM相變化材料、石墨烯材料、以及獨家研發的「水性恆溫微膠囊雙層包覆」和「無溶劑超細纖維直紡皮革」兩項技術成功開發出，讓人工皮革手感擬真，較動物皮革價格減少三分之一，協助企業實踐淨零排放及降低成本。

獲獎產品具備五大特色：一、「智能恆溫」，採用雙殼型調溫微膠囊，賦予皮革長效舒適恆溫；二、「仿真結構」，超細纖維創造真皮般手感與透氣；三、「有感散熱」，導入石墨烯超導熱材料，瞬間啟動冷熱平衡；四、「安全環保」，材質安全兼顧環保友善；五、「節能減碳」，在製造過程中大幅降低VOCs排放與溶劑耗用，減少碳排。

新研發出的超細纖維皮革輕薄透氣，具溫度調節功能，即使長時間佩戴或坐壓，仍可保持在80℉（約27℃），避免久戴或久坐引起的不適感。超細纖維不織布立體結構，適用居家、娛樂和汽車內飾等領域。

該項技術已技轉給世大化成、全興工業、美律公司等業者，合作開發出具恆溫效果的舒適機能性沙發、床墊、汽車方向盤、座椅和全罩式耳機等，並進軍國內外市場，為產業及民生創造更多價值。（紡織綜合所廣告）