印度、澳洲 有望接續帶動亞股

先機亞太股票入息基金經理人Jason Pidcock指出，亞太地區是世界上極為多元化的地區，幾乎在各個發展階段的各個國家和經濟體中，其人口總數都占相當大的比例，其中，印度與澳洲是我們最看好的兩個區域，印度是最有發展潛力的新興市場，而澳洲則是亞太地區最具投資價值的已開發市場，這兩個國家雖然各自的經濟結構、產業類型都有所不同，但卻有著互補的優勢，從投資者的角度來看，為我們建立兼具獲利與風險的多元化投資組合，提供了充足的空間。

Jason Pidcock表示：「2023年本應是中國經濟的重生之年。然而，中國過去幾季的數據或多或少令人失望，我們認為中國政府將會推出更多刺激措施，並為房地產行業和整體經濟提供更多支持。因此，我們對中國經濟增長抱有中等信心。我們認為增長目標可以實現，但預計不會大幅超出預期。我們投資理念中的一個特點是，中國以外的地區投資機會規模廣大。我們相信，一些已發展亞洲經濟體仍具有顯著的增長潛力。」

Jason Pidcock表示，我們認為，印度強勁的財政狀況、良好的人口結構、溫和的通膨、健康的經濟成長以及愈來愈多投資者進入市場的技術基礎，這些都成為投資者選擇印度的有力理由。

Jason Pidcock說，強大的人口結構及成熟的內需經濟體，是澳洲最大的投資優勢，同時，澳洲也是許多「一流」且治理良好的公司的所在地，這些公司擁有穩定的股息收益率。

今年以來，AI概念持續發燒，Jason Pidcock表示，AI大趨勢下，科技公司會最先享利，尤以台股、韓股最受惠，但其實不只科技股會受惠，各產業只要能善用AI提升競爭力都可受惠，未來因AI的使用會降低勞動力需求，人們工作時間減少、休閒娛樂時間變多，休閒娛樂產業預估勞動力需求會提升。