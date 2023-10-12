電子科技展、人工智慧暨物聯網展 開放登記參觀

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對外貿易發展協會（外貿協會）與電機電子工業同業公會（電電公會）共同舉辦的2023年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」，將於10月25日至27日在南港展覽一館展出，因應全球淨零碳及AI時代來臨趨勢，聚焦綠色能源及智慧製造議題，兩展官網即日起開放預登，歡迎國外買主及國內參觀者立即上網、免費登記參觀。

今年TAITRONICS先進電子及綠色能源領域成為焦點，AIoT Taiwan則展出AI於電子製造業的廣泛應用。主題館部分亦有新亮點，今年展覽邀集工業局、資訊工業策進會、工業技術研究院、台灣雲端物聯網產業協會及台灣儲能系統產業推動聯盟等法人單位籌組專館，「低軌道衛星館」、「智慧移動主題館」為今年首創備受矚目，另外還有顯示未來城市館、雲端物聯網主題館、台灣再生能源暨儲能產業主題館及IisC智慧物聯網主題館，完整呈現AI時代的科技革新生態。

除了展覽豐富內容，主辦單位還舉辦多項活動促進產業交流，包含「AI+IoT全球智慧科技與未來經濟高峰會」，以及台韓物聯網科技論壇、日台企業經貿媒合會、台印論壇、EMS智慧製造產業技術論壇、智慧顯示研討會、5G數位轉型技術產業鏈共創研討會、一對一採購洽談會、每日主題導覽等精彩活動。

今年TAITRONICS及AIoT Taiwan持續攜手「台灣電路板產業國際展覽會」及「國際光電大展」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式聯合展出，歡迎立即完成展覽參觀登記，更多資訊可參考（www.taitronics.tw/zh-tw/index.html）查詢。