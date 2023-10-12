超基因AI影像合照 邀孕媽咪化身芭比留念

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電影《Barbie》有這麼一句經典台詞：「身為母親的我們要站在原地，當女兒回頭時，就能讓她看見自己走了多遠」。雙十連假的母嬰用品展中，超基因生技便提取這項「母親守護子女」的概念打造夢幻打卡牆，象徵儲存一次、守護一世，如同母親般，從出生的那一刻起一路守護，當客戶哪一天有需要時，超基因生技都會在原地等候大家。

這次母嬰展，超基因不惜重本，打造多種互動體驗，突破外界對臍帶血公司的傳統看法。除了將話題電影《芭比》的造型裝置直接搬進會場、成為夢幻打卡熱點外，也趕上AI熱潮，開創展覽先例，邀請準爸媽免費體驗AI影像合照，留下孕期的最美形象。超基因以「見證『臍』蹟」為主題，邀請知名藝人海裕芬女士，擔任主持人專訪腦麻鬥士王小弟。王小弟在十個月大時被判定重度腦性麻痺，所幸王媽媽在生產時即選擇儲存臍帶血，之後透過美國杜克大學技術合作台大醫院，進行全台首例自體臍帶血回輸治療腦麻，並有卓越恢復成效。王小弟現今已能說話、藉輔具行走及正常上學，王媽媽一瞬間的決定扭轉了命運，也證明健康臍帶血幹細胞的妥善儲存，確實能發揮輔助治療的功用。

不僅止於協助王小弟一家人重拾笑容，超基因生技更希望未來能消除國界的屏障，打造國際再生醫療平台。超基因生技是國際臍帶血協會 （CBA） 的唯一台灣創始會員，而該協會的創辦人便是協助王小弟案例技術合作的美國杜克大學臍帶血權威Dr. Joanne Kurtzberg。超基因生技將參與CBA亞洲分會的籌備，推廣幹細胞及臍帶血儲存之外，也進一步邁向國際，成為幹細胞免疫療法的權威。