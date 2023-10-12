15檔雙增優勢 上演有基之彈

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15檔營收雙增外資買

上市櫃9月營收11日完成公告，統計符合營收雙增條件，且近5個交易日外資押寶偏多的個股，共有矽統（2363）、大聯大（3702）、一詮（2486）等15檔，股價有望上演「有基之彈」。

第一金投顧董事長陳奕光指出，從上市櫃營收表現來看，營運動能預估將是一季比一季好，且9月出口轉正，終結連12月負成長，與先前預估情況一致，在中國大陸與美國進口緩步增加之下，有利台灣出口進一步升溫，帶動資金回流。

從9月營收呈現月增、年增雙成長，搭配近5日外資買超逾千張以上條件篩選，脫穎而出的有矽統、大聯大、一詮、和碩、聯茂、華城、華電、榮運、增你強、云辰、欣陸、台亞、遠傳、美律、光罩等15檔，挾帶營收、籌碼雙優勢，股價上攻可期。

IC設計黑馬矽統9月營收暴衝，繳出年、月分別成長503.62％、175.98％的倍增成績，在業績題材助攻下，11日股價直奔漲停，突破40元整數大關，外資近5日狂敲3.44萬張，扮演主攻手。

此外，由於蘋果新機拉貨效應帶動，蘋果供應鏈業績出現增溫跡象，和碩9月營收1,328.28億元，創下21個月新高紀錄，月增48.7％、年增3.1％；美律9月營收45.02億元，年增10.5％、月增74.28％，同步吸引外資買盤進駐。

群益投顧分析，蘋果推出iPhone 15系列機種，推升零組件全面放量出貨，供應鏈9月營收呈現月增，展望第四季，由於iPhone 15最高階機款iPhone15 Ultra搭載潛望鏡頭，是自iPhone 11發表以來最大的攝影系統變革，預估高階機種備貨比重將超過6成，且此一成長軌道有機會持續至明年，挹注相關零組件業績表現。

華城受惠台電強韌電網計畫及美國基礎建設投資，將帶動需求持續增長；法人看好，公司北美市場需求持續拉升，第四季預料將為全年設備出貨高峰。