15檔蘋概股嗨 Q3營收暢旺

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15檔蘋概股Q3營收唱旺

擺脫上半年營運沈悶的蘋概股，伴隨著第三季進入拉貨密集期，營收表現亮眼，蘋果雙王-大立光（3008）、台積電（2330）各繳出66.07％、13.7％季增率，統計85檔台廠蘋果供應鏈，有36家季增逾二成，營收旺季嚇嚇叫，是第三季營收最旺的產業。

依CMoney統計，從85檔台廠蘋果鏈篩，玉晶光第三季營收翻二番，季增達231.7％，康舒、臻鼎-KY、大立光等，第三季營收季增也各達98.3％、78.1％、66.07％等，另宏捷科、正崴、亞通、華通等，季增都在四成以上，鴻準、晟銘電及敦吉等，季增都超過三成。

若篩選第三季營收季增一成以上、法人10月來買超前15檔蘋概股則有聯發科、台積電、和碩、鴻準、萬潤、晶技、美律、廣達、百和、新日興、玉晶光、全新、華通、佳必琪、臻鼎-KY等，蘋概股族群涵蓋的產業廣，包括晶圓代工、IC設計股、組裝、矽晶圓、PCB等，由股價處在相對低基期，獲得法人買盤青睞。

台新投顧副總黃文清指出，國內外第三季財報法說自本周後半展開，不確定性導致觀望氣氛漸濃。美國利率處於高檔，對全球股市造成壓力，可留意股價處於低基期且進入產業旺季的族群。

黃文清分析，國際記憶體大廠陸續減產，記憶體產業第四季有望供需平衡，市況逐漸改善；晶圓代工廠供應鏈將受惠客戶於2024第二季重啟回補庫存，台系晶圓代工受惠去中化而獲得的轉單效益預估於2024上半年發酵；PCB族群營運於2023年上半年落底，下半年則受惠Eagle Stream、Genoa與400G Switch放量與AI伺服器異軍突起，蘋果新品帶動2023年下半年營運動能回溫。

統一投顧董事長黎方國指出，在美股財報利多跟台灣重量級法說會利多的帶領之下，權值股將有望接棒台股多頭行情，此外，10月有美國的萬聖節，中國「雙11」行情、11月感恩節、12月全球聖誕節行情等，及國內選舉行情等，對第四季台股看法正面。