績優前十強吸金 年底行情擂鼓

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上市櫃9月營運成績單揭曉，統計今年以來營收成長雙位數以上，且10以來法人買盤積極買超的前十強個股，包括永豐金（2890）、兆豐金（2886）、華航（2610）等績優股獲資金進場押寶，啟動「有基之彈」，卡位年底行情。

統一投顧董事長黎方國分析，時序進入10月，美股S&P也將公布第三季季報，有望恢復正成長年增水準，預期財報可望以利多解讀，且美國科技股也將釋出偏多的第四季展望；而台灣也有重量級法說會即將召開，在上述雙重利多帶領下，權值股將有望接棒台股多頭行情，為短線資金聚焦重心。

篩選今年來前三季累計營收較去年同期成長達雙位數，且挾基本面優勢獲資金青睞，三大法人10月來積極買進之個股中，買超張數前十大依序為永豐金、兆豐金、矽統、上海商銀、華航、定穎投控、大同、華電、家登、華城，買超張數區間落在2,947張～3.95萬張。

進榜公司中有多檔金融鼎力相助，永豐金受惠子公司推一把，在台股成交量能增溫下，永豐金證券獲利大幅攀升，永豐銀獲利同樣穩健，助攻其9月營收410.81億元，年增超過1成；而兆豐金9月營收54.24億元則寫下歷年同期新高，累計前三季營收576.55億元，更較去年同期大增37.03％，增幅為所有金融股之最，兩檔10月來均獲法人買超逾3萬張。

此外，疫情後報復性出國潮持續湧現，受客運市場需求穩定帶動，華航今年來業績表現「飛上天際」，9月、第三季、前三季營收同步攀上歷年同期高峰，9月客運收入也較去年同期激增近3倍，前三季營收1,375.62億元，年增23.06％，而第四季進入歐美購物旺季，市場預期航空貨運市場艙位需求將可維持強勁，年底空運表現看佳。