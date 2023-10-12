十檔營收步步高 法人卡位

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上市櫃企業9月營收出爐，由於外資近期多站在調節一方，近三個月營收步步走高的企業中，僅有日月光投控（3711）、一詮（2486）等十檔近一周獲得三大法人買超逾2,000張，成為同時具備基本面與籌碼面加持代表。

台股國慶連假期間，以巴衝突導致市場續航力遭受考驗之際，後續又有大立光、台積電重量級法說，法人指出，目前不宜對後市武斷偏空或偏多操作，台股走勢除將先連動美股，要挑選營運基本面較佳的公司，擇優投資。

篩選營收近三個月連續月增，近五個交易日又獲得法人買超2,000張以上的台股企業，計有：日月光投控、一詮、聯茂、定穎投控、聯鈞、力積電、金居、增你強、萬潤與家登。

日月光投控營收逐月走高，近五個交易日更獲得三大法人買超破萬張加持，股價反彈氣勢強，金控旗下投顧研究機構看好，儘管日月光投控經營管理階層稱目前AI營收貢獻占IC ATM業務只有低個位數百分點，強調目前AI業務仍在初期發展階段，隨著先進封裝需求快速成長，營收占比將會於2024年輕易翻倍。

投顧法人指出，聯茂受惠AI伺服器貢獻營收，以及車用訂單持續成長，第三季營運優於預期。放眼後市，預期第四季新增中階PCIE產品供應，以及加入美系雲端服務供應商客戶的特殊應用晶片（ASIC）產品。整體而言，受惠AI伺服器與新平台轉換效益顯現，看好Q4營運為全年高峰。