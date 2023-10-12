胡俊丞作品「古寫都耕」 奪得「2023時裝設計新人獎」首獎榮耀

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備受矚目的「2023時裝設計新人獎（Taiwan Fashion Design Award）」決賽暨頒獎典禮，於10月11日在松山文創園區1號倉庫舉辦，產官學界650位貴賓齊聚一堂參與盛會。時裝設計新人獎為匯聚世界各地優秀時尚人才的國際性競賽，吸引來自頂尖國際時裝學校的新生代參賽者。

本屆首獎得主為來自臺灣的胡俊丞，作品「古寫都耕」新穎創意深受評審讚賞，從485位來自歐美亞19個國家和地區的參賽者中脫穎而出，贏得1萬美元的獎金。優勝獎也表現出色，韓順之的作品「是一之一」及曾芳琳的作品「Nada」各獲得5千美元獎金；此外，黃詠琪、王昱欣、莊翔荃等3位獲得優選獎（最佳布料使用、最佳版型運用和最佳商業潛力獎），分別獲得3千美元獎金。

本屆邀請國際時尚界的巨匠和指標性時尚媒體組成評審團，陣容堅強，包括資深設計師Maroussia Rebecq（法國）、藤原大（日本）、竇騰璜，時尚媒體ELLE國際總監Valéria Bessolo Llopiz（法國）、台灣赫斯特媒體發行人暨集團營運長楊欣怡，產業專家ONE O Ltd.時尚整合行銷公司CEO松井智則（日本）、新光三越百貨郭思婷時尚總監、紡拓會紡織品設計處處長江夏碧等。

評審團指出本屆創意令人驚艷，巧妙地將古代的編織技巧賦予服裝現代美學，重新詮釋服裝新氛圍；素材選擇也很創新，可水洗牛皮紙拼接出宛如網構紙箱的樣貌，增添視覺與質感的趣味；利用可拆卸重組的多元組合概念，更有層次地提升實用價值。每一件作品都凸顯其獨特性，呈現多樣的創意風采。

過去37年來，產業發展署投入大量資源，整合政府、民間企業與法人共同推動時尚設計，持續為新秀們種下永續發展的種子，共同促進台灣時尚服飾產業的發展和競爭力。除委託紡拓會辦理新人獎競賽發掘服飾設計人才外，也持續推動賽後培育及產業銜接工作，整合產業資源解決設計新秀在商品問市過程所遭遇之困境；針對企業需求，推薦新人獎獲獎新秀予企業設計合作，同時為潛力設計人才爭取發展機會；另有諸多設計新秀商品與通路業者結合，共同行銷海內外市場，一方面創造通路之品牌商品差異化特色，另一方面協助新銳商品快速鏈結市場試行銷，創造兩方雙贏的利基。近5年更與文化部臺北時裝週合作，為新秀提供國際級舞台及持續發展品牌的展演機會。

今年度，由力麗企業股份有限公司、力鵬企業股份有限公司、可恩迪股份有限公司、旭寬企業股份有限公司、旭榮製衣股份有限公司、財團法人福琳工商發展基金會，贊助高達近新台幣130萬元的總獎金，也由Samsung提供Galaxy Tab S系列旗艦平板，作為決賽服裝動態評選使用。所有決賽作品將配合臺北時裝週系列活動，於松山文創園區2號倉庫持續展示至10月16日，歡迎各界蒞臨現場，以實際行動為新秀們的精彩作品打氣！