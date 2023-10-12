Fed會議紀要現分歧 「謹慎行事」是共識

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美國聯準會於11日公布9月會議紀要，大多數與會官員皆認同再次升息為合適之舉，部分官員則認為無此必要，不過所有決策者一致認為，應將高利率維持一段時間，且未來應當謹慎行事。

聯邦公開市場委員會（FOMC）於9月下旬召開利率決策會議，最終一如市場所料，決定維持利率不變，而會後公布的點陣圖釋放了高利率將維持更久的鷹派訊號。根據利率點陣圖，六成以上官員預計今年內將再升息一次，且官員對明後兩年的利率預期中位數，向上調整了50個基點。

本次公布的會議紀要部分呼應了上述緊縮訊號，FOMC的決策者全體皆認同，應在一段時間內維持具有限制性的高利率，多位與會者指出，在政策利率可能已達到或接近高峰的情況之下，貨幣政策的決策和溝通的重點，應當從「將利率升到多高」轉變為「將利率維持在限制性水準多久」。

在討論政策前景時，與會官員認為，為了讓通膨回落至2％目標，維持具有限制性的貨幣政策是關鍵，大多數與會者研判，未來的會議上可能適合再升息一次，而部分與會者則認定，沒有必要進一步升息。

儘管FOMC內部對於升息與否意見相左，但所有與會者一致認為，未來應當謹慎行事，貨幣政策走向將持續建基於整體資訊及其對經濟前景的影響，並且會考量風險平衡。

在風險管理方面，與會決策者普遍認為，由於貨幣政策已處於限制性領域，實現通膨目標存在兩方面的風險，一方面是緊縮過度的風險，另一方面是緊縮不足的風險，多數與會者認同，平衡兩方面的風險十足重要。

會議紀要也點出，美國經濟以穩定的步伐擴張，勞動市場逐漸達到平衡，不過通膨仍持續高於聯準會目標，聯準會官員預估，經濟成長必須降至1.8％以下，才能讓物價上漲的趨勢緩和。

此外，絕大多數與會者認定，未來的經濟道路有極高不確定性，並且多次在會中提到汽車業工人大罷工的影響，多名與會者認為，罷工擴大既帶來了通膨上行的風險，也為經濟活動帶來了下行風險，預估近期內將導致汽車及零件生產下滑，可能帶來汽車價格上漲的壓力。

會議紀要出爐後，有分析指出，本次紀要並未有太多意外，顯示聯準會的態度中性，除非本周四公布的CPI通膨數據高得驚人，否則11月的會議很可能繼續按兵不動。

有「聯準會傳聲筒之」稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）評論稱，9月會議之後美債殖利率持續走高，殖利率上行可能取代聯準會，完成了最後一次升息的工作。