10／12盤前》三利空 這檔記憶體股Q3虧更多

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台股今（10/12）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

美股連續四個交易日上漲，不過，受制中東地區以巴戰爭爆發，使短線在不確因素籠罩下，反市場心理操作與投機味濃厚股票反而崛起，因此，看空非空或看多非多，仍是投資人宜做好心理準備與變數風險的基本建設。

A.利多因子：

1.手機晶片大廠高通（Qualcomm）11日宣布將下一代電腦晶片命名為「Snapdragon X」，號稱能夠帶來更高階效能與人工智慧（AI）體驗。Snapdragon X系列預計於2024年推出，屆時將與蘋果M系列處理器打對台。

業者指出，台積電將吃下高通新晶片訂單，有望採三奈米製程生產。

2.終結連12黑！財政部11日公布海關進出口統計，9月出口值388.1億美元創近11個月高點，年增率由黑翻紅至3.4％，財政部形容，第三季出口是「疲弱中有穩定」，第四季出口「撥雲見日」、重回成長軌道。其中，大陸仍是台灣最大出口地區，也是今年衰退最嚴重的市場。（中性看待）

3.聯發科繼8月營收重返400億元大關後，9月未能守住營收高峰，單月合併營收360.78億元，月減14.62％，年減36.23％，惟第三季合併營收達1,100億元，季增12.1％，也超過財測高標1,089億元。業者指出，手機市場緩步復甦，品牌廠商積極備貨，景氣有望走出谷底。

此外，聯發科年度旗艦產品天璣9300將於本季面世，據執行長蔡力行預告，將會整合最新的加速處理器(APU)，賦予終端設備生成式AI的能力，市場估計，搭改該晶片的終端智慧型手機，今年年底前就會上市，激勵手機迭代、換機需求。

4.美債殖利率持續回落之際，聯準會公布9月會議紀要，官員們對於升息觀點存在分歧，但一致同意審慎推進貨幣政策，華爾街股市11日高開，午盤時段一度相繼轉跌，但在會議紀要出爐後重新轉漲，尾盤持續走高，終場齊收紅。

道瓊工業指數揚升65.57點，或0.19％，收33,804.87點；標普500指數上漲18.71點，或0.43％，收4,376.95點；那斯達克指數上揚96.84點，或0.71％，收13,659.68點；費城半導體指數上漲25.75點，或0.73％，收3537.83點。

5.人工智慧（AI）熱度不墜，資通與視聽產品續擔挑起9月出口大樑的「頂樑柱」，財政部表示，9月資通及視聽產品挑起大樑，出口金額82.59億元，創歷年單月次高水準，年增率59.8％則是14年新高。

細看資通與視聽產品項下的商品貨類，又以電腦及其零附件表現最出色，9月單月出口值42.2億美元、年增2.2倍，是歷來最佳表現。

6.雙雄重燃金控獲利動能。富邦金控、國泰金控9月稅後淨利分別為54.03億元、47.7億元，合計再賺逾百億元，分居單月獲利冠亞軍，且推升14家金控9月稅後純益279.93億元，比去年同期的140億元，成長近1倍。

7.因航太產業復甦，航太零組件交運增加，包括漢翔（2634）、亞航（2630）、寶一（8222）、駐龍（4572），及長亨（4546）等航太股，9月及前九月合併營收均成長。其中漢翔前九月合併營收逾294.59億元、年增38.41％，創同期新高。

8.油價近期出現強彈的走勢，拉抬煉油、塑化業的營運動能，台塑四寶第三季本業擺脫虧損，獲利全面提升，第三季合計稅後純益356.82億元，季增1218.1％。其中台塑化第三季稅後純益171.56億元，前三季稅後純益204.34億元，EPS達2.15元，居四寶單季、前三季獲利之冠。

緊追在後的台化同一期間的稅後純益74.94億元，季增341.6％，EPS達1.28元，獲利排名四寶第二。至於台塑稅後純益為66.71億元，季增444.6％，EPS為1.05元；南亞稅後純益43.61億元，季增363.1％，EPS為0.55元。

9.昇達科（3491）第三季業績與第二季相當，當中較受關注的低軌衛星營收在第三季貢獻較上季大幅增加96％，其中，9月低軌衛星產品出貨額也是第三季單月最高，約占當季該項產品出貨金額的46％。

昇達科表示，低軌衛星產品上半年雖有客戶進度延遲的影響，但近期已有大客戶就後續的產能規劃進行討論，雙方已商議好明年度的訂單與產能需求配合模式。

10.新台幣貶值助攻，六大壽險國外投資若完全未避險，從6月開始已連續四個月兌換利益破千億元，推升9月稅後淨利合計155.7億元，第三季共賺757億元，約貢獻前三季獲利近6成，其中南山人壽因匯兌利益貢獻，第三季稅後賺255.4億元，約占前九月累計獲利382.2億元的59％。

11.隨著庫存去化已達健康水位、AI伺服器供應鏈、蘋果iPhone15系列新機進入出貨期，上市櫃公司9月合併營收3.63兆元，月增9.5％，為連續五個月呈現月增並在3兆元以上，並創今年高峰、歷史同期第三高。

12.地緣政治風險再升溫，台股11日不甩利空隨美股展開補漲行情，群益投信指出，全球升息近尾聲方向不變，美國明年有望進入「金髮女孩經濟（Gordilocks Economy）」，有利風險性資產表現，台股外銷、GDP第四季可望轉強，看好AI題材發酵、半導體展開復甦，科技族群續看俏。

13.半導體封測廠日月光投控（3711）9月合併營收535.35億元，續創去年12月以來高點，第三季營收1,541.67億元，創同期次高，並寫今年單季新高，市場法人看好，半導體產業緩步走出谷底，日月光今年單季營收季季高可望達成，第四季營收仍有攀升空間。

14.超商雙雄統一超（2912）、全家（5903）在持續展店，與受惠開學季及中秋連假效應帶動下，9月營收均創同期新高、歷史單月第三高佳績。統一超前三季合併營收2,355.9億元，全家前三季合併營收741.26億元，雙雙創下同期新高紀錄。

15.受惠雙十連假期間美股走揚，台股11日上演補漲行情，外資回補231.15億元，並大舉買超台積電102億元，推升台股終場上漲151點收在16,672點，法人看好外資回流，權值股表態下，12日大盤將有向上突破季線16,713點反壓機會。

16.iPhone 15新機帶動買氣，推升電信三雄5G用戶申裝量及ARPU上揚。累計前三季獲利，中華電以每股稅後純益（EPS）3.69元穩坐每股獲利王寶座，台灣大為3.08元，遠傳2.56元。

17.航空業持續受惠客運載客率、票價雙高行情，9月以及前三季營收齊創同期新高，第三季更攀歷史單季新高紀錄！長榮航、華航9月營收分別達164.01億、149.06億元，年增44.84％、24.17％，主因客運收入年增皆逾2倍所帶動，且單位收益、載客率雙雙大幅優於疫前。

18.在疫後人潮回復實體消費帶動下，包括遠百（2903）、寶雅（5904）等百貨生活類股前三季營收均較去年同期成長，其中寶雅在連假效益帶動下，9月營收19.35億元、年增近15％，創單月新高，累計前三季營收逾164億元、年增14.70％，創同期新高紀錄。

19.受惠Fed放鴿、美股全數收紅，大盤11日跳空開高站上半年線，權值三巨頭也紅通通，台積電（2330）連三個交易日收紅，聯發科（2454）漲勢逾3％更加凌厲，沿著5日線上攻、短期均線呈多頭排列。

20.美國將進入黑色星期五購物潮，中國大陸也要發動雙十一購物戰，搶攻今年最後一批商機，各大組裝廠積極出貨，瞄準今年最後一筆大訂單；其中，和碩受惠蘋果年度新機出貨拉升，9月營收彈升至1,328.28億元，月增幅高達48.66％，改寫21個月以來新高。

21.餐飲族群受惠中秋連假帶動聚餐商機，加上展店拓點或併購效應，瓦城（2729）、漢來美食（1268）、亞洲藏壽司（2754）、乾杯（1269）、橘焱胡同（2761）等9月業績報喜。晶華（2707）與雲品（2748）飯店業者除中秋連假帶動餐飲與國旅訂房，加上國際休旅與商旅客人回流利多加持，9月業績亦創高。

22.全球筆電及PC市況緩步回溫，雙A品牌廠宏碁、華碩今年以來營收動能也跟著出貨復甦而逐季揚升，並同步於第三季暫居全年高峰。隨著第四季進人傳統銷售旺季，雙A皆盼PC市況進一步活絡、帶動其營運持續回升。

23.疫後愛美經濟發酵，美容保養品族群營運重回成長曲線，麗豐-KY（4137）、軒郁（6703）9月營收同登單月歷史次高，達爾膚（6523）也繳出年增37.07％的佳績。法人預期，隨著秋冬換季的肌膚保養需求，加上中秋、10月連假和雙十一迎來的消費動能，類股第四季業績創下今年高峰。

24.受惠於新併入ABB電源轉換部門營收挹注，康舒科技（6282）9月合併營收衝上37.19億元，再寫歷史新高，惟因8月才剛創高，致月增率僅9.8％，不過年增率仍達46.9％。

25.以巴衝突升溫，金融市場震盪加大，但隨美國聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，美債殖利率回落，美元指數應聲跌破106價位，非美幣別集體反彈，11日台北股匯雙漲，新台幣盤中一度升逾1.2角，終場收在32.122元、升值8.5分，匯價創逾兩周新高，總成交量15.915億美元。

26.在手工程案量多，又進入年底趕工入帳高峰，新建（2516）、工信（5521）、皇昌（2543）等以公共工程為主的營造廠9月營收衝高，年增率都在5成以上，中鼎（9933）9月營收更創歷史單月新高。

27.在大陸資通訊設備商華為Mate 60系列手機熱銷背景下，Mate 60產品的零組件價格連帶水漲船高。陸媒11日報導，目前供貨華為Mate 60系列產品的螢幕下光學指紋（又稱屏下指紋）模組供應商，相關產品已漲價15％～20％，部分型號甚至漲價30％。

28.近期多家外資機構先後公布對大陸經濟和資本市場的樂觀看法。摩根大通、德意志銀行等投行上調大陸全年經濟增長預測值，高盛則是認為A股估值已然觸底，看好未來12個月MSCI有望增長約15％，建議可策略性增持。

29.三星電子（Samsung Electronics）11日公布初步財報，第三季營運獲利估計銳減78％，主要受累於全球晶片持續供應過剩，使得過去為金雞母的記憶體事業依舊虧損，不過由於獲利表現優於市場預期，記憶體晶片市場出現谷底反彈的早期跡象，激勵這家韓國科技巨擘股價大漲近3％。

30.聯準會（Fed）官員頻頻放鴿，最新一位的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）10日表示，Fed沒有進一步調高利率的必要，即便經濟因激進升息壓制通膨而放緩，也不至步入衰退。

31.大陸最大鋼廠寶鋼凍漲11月盤價，終結先前連三月上漲的趨勢，也為第四季鋼市走向投下變數。對此，中鋼解讀寶鋼開平盤並非利空，雖然大陸房市是否好轉仍存疑，但對岸鋼廠第四季將開始減產，只是成本仍高，此時開平盤應有穩住走勢的意味。

中鋼11日也公布9月自結財報，單月營收294.59億元，月減4％，但稅前盈餘5.14億元，反比8月大幅增加4.72億元，主要受惠於單位成本下降讓毛利上升，加上礦業投資獲配股利增加業外收入，讓獲利逆勢走揚。（中性看待）

32.美國仍未鬆口停止升息，各銀行把握機會，推出美元定存方案吸金，華南銀行推出最高5.5％定存專案，中信銀行更有最高6％，續搶攻高利遊牧族，搶客戶亦搶美元。

33.據英國《金融時報》報導，歐盟計劃本月和美國舉行高峰會時宣布，對中國鋼鐵業者展開反補貼調查，中鋼董座翁朝棟指出，大陸到處低價傾銷倒貨到國外，美國、歐盟紛紛祭出反傾銷稅制裁，盼導正回歸公平貿易，也將逼迫大陸鋼廠自我克制、限制產量，對台灣鋼品外銷出口可以利多看待。

34.紐約聯邦準備銀行公布最新調查顯示，美國人看升未來一到三年的通膨率，但長期而言通膨可望降溫。另方面，美國人看衰個人財務狀況，卻又預期大學學費漲幅將大幅放緩。

35.在官方促銷政策及「金九」旺季帶動下，9月份，大陸汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，年增分別為6.6％和9.5％，均創歷史同期新高。

36.友達（2409）9月合併營收245.7億元，月增1.2％、年增50.9％，創18個月來的高點。第三季合併營業額701.1億元，季增10.7％、年增41％。然第四季面板價格恐鬆動，友達將在31日舉行法說會，為後續展望定調。

由於面板價量俱揚，面板廠第三季營收均繳出成長成績，友達、群創第三季營收分別季增3.3％、4.7％，單季拚損益兩平。（中性看待）

37.受惠第四季傳統銷售旺季，帶動全球主力客戶或經銷通路商提前增加拉貨力道，健身器材三雄喬山（1736）、岱宇（1598）、力山（1515）9月營收表現搶眼。喬山9月合併營收35.87億元、年增9.54％，前三季營收253.13億元、年增14.34％，單月與累計營收均創同期新高。

38.氣動元件雙雄亞德客-KY（1590）、氣立（4555）近期營運一冷一熱，亞德客因太陽能及照明設備客戶需求增加，加上對電子業客戶出貨自8月起連二月雙位數成長，推升9月、第三季與前三季營收全面改寫同期新高，法人看好全年營收獲利將創新高。

39.受惠於DRAM及NAND Flash現貨價同步走揚，記憶體模組大廠威剛（3260）9月營收33.42億元，創22個月新高，且重返年增與月增雙成長軌道。

40.半導體產業揮發性有機氣體（VOCs）處理及污染防治設備專業廠商華懋（5292）是首家以科技事業暨綠能環保類股申請上市公司，2022年每股盈餘為7.90元、2023年上半年度每股盈餘為4.72元。

41.現觀科（6906）自結9月合併營收約0.48億元，受惠於海外大型電信業者CovMo 5G初次建置（first-installation）及4G擴建（expansion）訂單，9月營收較2022年同期增加157％，創下歷史同期營收新高。

42.篩選上市股11日價量齊揚、法人偏多操作（由賣轉買、或連3～25日買超，買超期間都各達3,000張以上，有中信金、大聯大、台積電、矽統、鴻海、聯發科、日月光投控、和碩、華通、晶技、新建、統一等12檔。

43.矽智財廠（IP）智原（3035）、力旺（3529）受惠到台積電（2330）認購軟銀旗下晶片設計公司安謀（Arm）普通股議案，帶動兩矽智財股漲勢；智原11日股價開高收高331元，漲2.48％，站上所有均線，法人由賣傳買1,223張，千金股之一的力旺漲3.7％，收紅日K，外資連九賣轉買205張。

B.利空因子：

1.貨櫃海運業出現震撼彈！歐盟執委會10日宣布「航運聯營體集體豁免條例」（CBER）於明年4月25日到期後，確定不再展延。業界認為，此舉將為每年經手約25兆美元商品貿易的航運業，帶來不確定性。

11日當天，已拖累全球主要上市貨櫃航商股價「嚇」跌，包括日本ONE下跌3％、長榮下跌6.75％、陽明下跌5.44％。

2.英國央行10日發表報告，衡量目前宏觀經濟背景和利率大幅攀升等因素後，罕見地警告美國科技股估值可能已太高。

3.金管會公布前九月民眾陳情投資詐騙案累計達548件，年增8.3％，創近五年同期新高。為了全力阻詐，據銀行局統計，前七月國銀、信合社、郵局等金融機構阻詐金額達40.35億元，是去年同期19.95億元的2倍以上，阻詐件數6,027件，也較去年3,942件增加53％。

4.日本共同通訊社10日引述知情者的消息報導，日本央行正考慮把截至明年3月底止的本年度通膨率預測，從目前估值2.5％調高至近3％，主要反映企業持續漲價情況超過央行預期、國際油價攀升、和日圓貶值讓進口物價走高等因素。

5.黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）11日表示其用飛彈擊中了以色列的一個軍事哨站，造成以色列士兵受傷，中東戰火恐有擴大風險，美國及其盟友警告真主黨，不要參與哈馬斯與以色列的戰爭。美國國務卿布林肯已啟程前往以色列，用以表明美國在危機時刻支持以色列。

6.光學族群股王大立光法說會打頭陣於12日舉行，揭開台股法說季序幕，外資積極關注鏡頭升級進度、全球智慧機明年出貨預測、華為高階智慧機帶動效果等六大議題，惟必須留意，外資圈現對大立光看法多空激烈交戰，外部又有以巴戰爭，法人研判，國際資金可能先做壁上觀、暫不押寶法說行情。（中性看待）

7.美國勞工統計局11日公布，由於能源價格上漲，9月生產者物價指數（PPI）年增率為2.2％，高於8月的2％以及市場預期的1.6％，為今年4月以來最高；剔除波動劇烈的食品與能源價格後，核心PPI年增2.7％，高於8月的2.2％與市場預估的2.3％增幅。

8.國銀將「阻詐」重點對象極大部分放在「高齡客戶」，但據公股銀行發布今年前八月信用卡遭詐統計，各行業中信用卡被騙占比第一名竟是一般學校老師，且遭詐客群主要年齡最大宗落在3字頭。

9.有多少人有信心存夠退休金？國泰世華銀行11日發表首份結合總體經濟模型的全民財務健康關鍵報告，其中國人估計至少要準備1,431萬元才能退休，有29％受訪者對未來財務有信心，可望達成退休準備，但同時有17％的受訪者決定人生將一路「躺平」，永遠不可能財富自由。（中性看待）

10.台達（2308）因2022年同期及8月基期過高，9月營收意外出現雙減，單月營收僅達353.86億元，惟第三季營收仍保有千億水準，得以1,077.96億元創下單季歷史新高。

11.法人分析，AI概念股整體表現相當慘綠，出自於以巴戰爭讓市場對中東訂單產生疑慮。

12.量測設備廠致茂（2360）9月營收16.57億元、月減11.62%，年減27.72％。

致茂日前法說時表示，下半年表現將比上半年佳，主要客戶來自於高效能運算（HPC）及AI客戶。法人看好，致茂SLT（System Level Test，系統級測試）設備將是第四季最主要的營收成長動能。

13.南亞科（2408）第三季營收77.36億元、季增10.1％，但因閒置產能損失，所得稅增加及記憶體價跌等三大因素，導致單季稅後虧損25.05億元，每股虧損0.81元，較上半年虧損擴大；南亞科總經理李培瑛指出，第四季虧損則有機會縮小，因為需求端改善，且價格更趨穩定。

南亞科11日舉行法說會，單季每股虧損0.81元，連三季呈現虧損狀況，若加上上半年虧損，南亞科累計前三季每股虧損1.6元。

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14.半導體驗證分析廠宜特9月營收3.05億元、月減4.02％，也較去年同期減少6.75％，第三季營收9.33億元，較上季下滑4.1％，也較去年同期減少4.31％，前三季營收28.87億元，較去年同期仍成長4.58％。

不過，該公司預期，AI、車用電子、伺服器、先進製程，將是帶動未來幾年產業成長的重要力道，對明年營運也持正向看法。

15.近期貨櫃航運運價續跌，由於中國十一長假過後貨櫃市場進入淡季，因此在客戶端庫存尚未去化的情況下，預期貨櫃航運運價仍將持續向下修正。