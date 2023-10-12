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白易弘｜挑戰季線 聚焦九月營收成長股

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11日加權指數上漲 151.46 點(0.92%) 收 16,672.03 點 成交金額 3,589.84 億元

加權指數週三(11日)連假節後開紅早盤開高挑戰季線，半導體與金融族群大漲，AI族群則開高走低賣壓沉重，盤面呈現賺了指數但持股收跌的現象，短期投資標的可參考9月營收創同期新高個股，如：生醫、半導體及電週邊等族群。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增上漲紅棒在季線附近，MACD正值擴散成功站上月線。

短期受限於季線反壓，選股方向，九月營收佳族群：

東陽(1319)：

東陽累計前九月營收173.04億元、年增8.35％，亦為近五年同期新高。隨著今年AM汽車零件淡季訂單熱絡，第四季又步入傳統旺季，出貨力道將更為強勁，預期東陽全年業績有望挑戰歷年新高。

亞力(1514)：

亞力 2023年9月合併營收7.77億元，年增12.17%，晶圓雙雄海外擴廠也採購變壓器及配電盤等重電設備，累計在手訂單突破百億元，未來二、三年訂單無虞。今年全年營收有望達到92億元、甚至上看百億再創新高，締造連續6年營收創高的佳績。

今(12)日觀盤重點：

1.大立光法說會效應。

2.季線反壓是否突破。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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