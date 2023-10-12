美股連4紅 台股挑戰季線反壓AI股扮關鍵角色

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市場樂觀看待聯準會紀要，美股連4紅，台股是否能順利挑戰季線16713點反壓，分析師表示，AI概念股近期震盪劇烈，指數若要再向上突破，AI股扮演關鍵角色。

美債殖利率再回落，激勵美股11日開高，但短線獲利了結賣壓出籠，指數一度翻黑，終場全數收紅；道瓊工業指數揚升65.57點或0.19%，收33804.87點。標準普爾指數上漲18.71點或0.43%，收4376.95點。那斯達克指數上揚96.84點或0.71%，收13659.68點。費城半導體指數上漲25.75點或0.73%，收3537.83點。

分析師表示，雖然外資在今年正式轉買為賣，但11日三大法人同步站在買方，投信更是一路加碼，讓多頭燃起一絲希望，不過在國際局勢未穩、季線反壓橫亙上方，短線指數要續攻需主流加持。

財政部11日公布9月海關進出口貿易初步統計，9月出口金額388.1億美元，年增3.4%，由黑翻紅，終結連續12個月的負成長。

財政部表示，全球經濟主軸維持「高利率、低成長」，中國經濟放緩隱憂續存，讓台灣外貿持續承壓，但人工智慧（AI）商機持續熱絡，半導體產業悲觀氛圍漸淡，電子零組件外銷有機會在11月轉正，挹注第4季出口重回成長軌道。

歐洲天然氣價格因為供應緊張，創下6個月以來新高，歐洲主要股市大多收跌。