華宏第三季營收季增7.16％

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華宏新技（8240）2023年9月份自結合併營收7.06億元，比去年同期增加2.31％、和前一個月相當。累計今年第三季合併營收約20.95億元，相比前一季增加7.16％、年減3.41％。

華宏表示，機能事業部配合台灣高鐵開發專用光纜支架，現開始每月穩定出貨中。另外，隨著車載市場的多元化需求，華宏的UV解黏膠也開始導入於車載使用的觸控型面板的製程中，車用防爆膜亦打入陸系電動車供應鏈。華宏設立的印尼廠已被韓系客戶完成認證成為電視供應廠，將開始由反射片的裁切銷售，再擴展其他的光學膜片。