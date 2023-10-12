1012群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國FED動態

(1)FOMC會議記錄：貨幣政策應該在一段時間內保持限制性，以推動通膨持續降溫；與此同時FED發現風險已經變得更加平衡，FED官員普遍認為在貨幣政策保持限制性的情況下，實現政策目標所面臨的風險將變得更趨於平衡。所有FED官員都認為FOMC可以「謹慎行事」，利率決策將取決於經濟數據並考慮「風險平衡」，經濟穩健成長，勞動市場正在達到更好的平衡，通膨雖然已經降溫，但仍高於目標。

(2)評論FOMC會議記錄偏鴿派，所以點陣圖又是煙霧彈虛張聲勢？自9/21以來，10年公殖利率已上漲了0.6％，SFFEDM.Daly表示近期殖利率上漲可能「相當於升息一次左右」。

(3)FED理事M.Bowman表示通膨仍遠高2%目標，國內支出保持強勁，勞動市場依然吃緊利率可能需要進一步上調，並維持比之前預期更長的時間，以使通膨率降至2％，金融環境已經收緊，這讓我們可以有一點耐心可以繼續觀察。

(4)BostonFEDS.Collins表示利率已經達到或接近峰值，官員們正對貨幣政策採取更有耐心的態度，不過仍有可能進一步升息，這取決於即將發布的數據，升息可能需要更長時間才能影響經濟的某些領域，這是因為許多家庭和企業積累了現金儲備「這些因素可能使經濟對利率的敏感度低於過去的緊縮週期」。

(5)AtlantaFEDR.Bostic表示FED不需要繼續升息了，除非通膨的下行趨勢陷入停滯，今天，我不認為我們需要在利率上採取更多行動了!

(6)FED理事ChristopherWaller表示，隨著金融市場收緊，FED在採取進一步的利率行動前可以先觀望情勢的發展，金融市場正在收緊，而這將替我們做一些工作。

2.經濟數據10/12美國CPI、首次申請失業救濟金人數10/13密西根大學通膨預期、進口物價指數

3.美國(1)大型科技股仍是第四季的主角(2)財報10/12DAL10/13PNC、JPM、WFC、C、UNH

4.第三季預測日圓走勢最精準MizuhoAmericast稱日本央行堅守寬鬆貨幣政策日元會持續貶值，日圓兌美元在2024年第一季跌到155。需要FED政策轉向及美元走軟，才能阻止日圓跌勢。

5.中國罕見在年中調整財政預算，以更多刺激措施推動經濟復甦，這或表明領導高層正在放棄讓地方政府舉債更多的成長模式。知情人士10/10透露官方正考慮額外發行至少1兆元人民幣國債用於基建支出，這可能使2023年財政赤字率高於3月份設定的3%上限目標。有用嗎？

6.10/11日晚間農銀、中銀、建行、工行陸續公告稱國家隊匯金公司增持該行A股股份，還表示擬在未來6個月內，以自身名義繼續在二級市場增持四大行股份。

7.外資終於大買超了！看懂美股就搞定台股！只是台股還真的難搞！

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