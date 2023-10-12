多頭續航 台積小漲 台股早盤收復16,700整數關卡

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台股12日開盤延續反攻氣勢，指數突破16,700點整數關卡，目前暫報16,713點，上漲41點，權王台積電（2330）股價小漲1元，來到545元。在強勢股方面，友輝（4933）、安鈦克（6276）亮燈漲停，中小型題材股點火上攻。

關注美股表現，四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲65點，或0.19％，收在33,804點；標普500指數上漲18點，或0.43％，收在4,376點；Nasdaq指數上漲96點，或0.71％，收在13,659點；費半指數上漲25點，或0.73％，收在3,537點。

儘管近期的能源價格上漲，推升PPI年增率回升至2.2％。但ECB官員、德國央行行長、西班牙央行行長，也都發表貨幣政策的鴿派談話；加上，包含FED亞特蘭大分行主席Bostic、投票委員Waller，也對停下升息腳步表達正面看法；而且，隨後公布的9月FOMC會議記錄內容大致符合市場預期、未有意外，所有官員一致認為政策須「謹慎行事」。

統一投顧分析，總統蔡英文發表國慶演說，特別提及「潛艦國造」與「2050淨零轉型」兩大政策，「潛艦國造」第一艘原型艦「海鯤軍艦」預計在2025 年正式服役，同時，在「2050 淨零轉型」目標下，台灣再生能源發展、儲能網絡建構和電網韌性強化，更不能走回頭路，宣示未來強化綠能政策目標。因此，在政府政策支持下，相關國防及綠能產業商機可期。

台股在雙十連假後，由於中東地緣政治風險可控，加上美債殖利率自高檔回落，資金作多意願增強，短線雖遇季線下彎反壓，若成交量動能能夠維持，則短線指數有機會成功站穩季線。盤面輪動快速，資金聚焦IC 設計、半導體、封測、金融，如：矽統、創意、信驊、日月光、聯電、力旺、聯發科、國泰金、永豐金、元大金等，短線強勢。